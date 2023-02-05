Niğde'de okullar tatil mi Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlenmek amacıyla Niğde genelinde resmi ve özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildi.

Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.