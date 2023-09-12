Okul alışverişi harcamaları ne kadar?

Yaz tatilinin ardından 20 milyonu aşkın öğrenci ders başı yaptı. İş yerlerinin alışveriş adresi Avansas bu kez velilerin okul alışverişi sürecini araştırdı. Velilerin okul alışveriş davranışlarını, tercih ettikleri markaları, alışveriş önceliklerini ve beklentilerini inceleyen Avansas, bine yakın veli ile görüştü.

Okulların başlamasına rağmen, bazı veliler, eğitim yılı için gereken ihtiyaçları daha uygun fiyata almak amacıyla haftanın son günlerini alışveriş için tercih ettiklerini paylaştı. Araştırmaya göre, her 10 veliden 9'u okul alışverişlerine başlamadan önce marketlerin broşürlerini, güncel ürünleri ve internet sitelerini incelediklerini ifade etti. Araştırmaya katılan velilerin yüzde 30'u alışverişlerini e-ticaret siteleri üzerinden gerçekleştirdiklerini belirtti.

Araştırmaya katılanların yüzde 44'ü ilkokul, yüzde 27'si lise, yüzde 29'u ise ortaokul öğrenci velisi olurken, katılımcıların tamamı geçen yıla kıyasla okul alışverişi için ayırdığı bütçenin önemli ölçüde arttığını belirtti. Velilerin yüzde 70'i alışverişlerini kredi kartlarıyla yaptığını, yüzde 30'u ise hem kredi kartı hem de nakit ödeme seçeneğini kullandığını belirtti.

Avansas müşterisi olan ve araştırmaya katılan velilerin yüzde 50'si, alışverişlerinde ürün çeşitlerinde veya sayılarında kısıtlamalar yapmayı düşündüklerini ifade etti. Ayrıca, her 10 veliden 8'i önümüzdeki okul alışverişlerini online kanallar aracılığıyla gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Okul alışveriş bütçesi 2 bin ila 5 bin tl arasında

Okul alışveriş bütçeleri konusunda ise araştırmaya göre, geçen yıl ortalama okul öncesi alışveriş bütçesi 1.100 TL iken, bu yıl velilerin ortalama alışveriş sepeti 2.000 ila 5.000 TL arasında değişiyor. Geçen yıl en çok kırtasiye ürünleri alışverişi yapılırken, bu yıl giyim ürünleri alışverişlerinin ilk sırada yer aldığı görülüyor. Kırtasiye ürünleri ve teknoloji ürünleri ise hemen arkasından geliyor.

Velilerin yüzde 91'i okul alışverişlerinde öğretmenlerin verdiği liste doğrultusunda hareket ettiğini belirtirken, en çok tercih edilen ürünler şunlar: Defter, A4 fotokopi kağıdı, silgi, kurşun kalem, uçlu kalem, yapıştırıcılar, resim defteri/resim kağıdı, kuru-sulu boya, kalemtraş, pastel boya, bant, çanta, kalem kutusu, poşet dosya, tükenmez kalem ve resim çantası.

Son olarak, sağlıklı, dayanıklı ve uygun fiyatlı ürünlerin arayışı, ailelerin alışverişlerinde öncelikli bir konu olarak öne çıkıyor. Araştırmaya katılan 100 veliden 42'si okul alışverişlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirtirken, 58'i ise eşiyle birlikte kararlar aldıklarını ifade etti.

Velilerin kırtasiye ürünlerinde tercih ettiği markalar ise şöyle sıralandı:

Defter: Mopak, Faber Castell, Adel, Gıpta, Umur

Silgi: Faber Castell, Pelikan, Adel, Mikro, Rotring, Fatih, Pensan, Gıpta

Kalem: Faber Castell, Rotring, Adel, BİC, Fatih, Stabilo, Micro, Serve