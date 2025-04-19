Okullar ne zaman kapanacak? 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceğini merakla araştırıyor. Bu sene Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran 2025 tarihlerine denk gelmesi okulların erken kapanağına dair iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Okulların erken kapanacağı iddiaları doğru mu? İşte konu hakkındaki tüm detaylar...

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Yaz tatili, öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte 20 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak. Kurban Bayramı dolayısıyla okulların erken kapanağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.