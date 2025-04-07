Okullarda ikinci ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Türkiye'de okullarda ara tatil bugün sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci ara tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden ders başı yaptı.

Ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla, özellikle kırtasiye, servis, kantin ve ulaşım gibi sektörlerde de hareketlilik kaldığı yerden devam edecek.

Sınav maratonuna az kaldı

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıflar sınav heyecanı yaşayacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapılacak.