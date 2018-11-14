Osmangazi Üniversitesi öğrenme ortamlarında dijitalleşiyor

14 Kasım 2018

Soner CAVKAYTAR

ESKİŞEHİR (DÜNYA) Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Prof. Dr. Ali Arslantaş ile düzenlediği basın toplantısıyla üniversitenin önümüzdeki dönemdeki hedeflerini açıkladı.

Şenocak, ‘Dijital Üniversite’ olma yolunda ilerlediklerini belirterek, özellikle sertifika programlarını ve derslere katılamayan öğrencilerin yararlanması için öğrenme platformların dijitalleştirildiğini ifade etti.

Osmangazi Üniversitesi olarak eğitim ve araştırma fonksiyonlarının yanında; teknolojiyi üreten, yönlendiren ve yayan bir üniversite olarak yeni bir fonksiyon edindiklerini kaydeden Şenocak, “Üniversiteler bilginin üreticisi ve tedarikçisidir. Biz aynı zamanda bilginin değerlendirilmesini de önemsiyoruz. Bilginin geliştirilerek artırılması, eğitim fonksiyonumuzla öğrenci yetiştirmek ve öğretimin kalitesini yükseltmek en önemli hedefimizdir.” diye konuştu.

Girişimci üniversiteyiz

Osmangazi Üniversitesi’nin ‘girişimci üniversite’ kimliğine sahip olduğunu ekleyen Şenocak, “Öğretim üyelerimizin birikimi ve girişimleriyle teknolojiyi üreten, patent düzeyine getiren, ticarileştiren, üretimi ve istihdamı artıran araştırmalar yapıyoruz. Tüm stratejimizi mükemmeliyet ve kalite üzerine kurduk. Tüm bilimsel birikimlerimiz ve girişimlerimiz kurduğumuz teknoloji transfer ofisimiz ETTOM eliyle sanayinin kullanımına da sunuluyor. Havacılık alanında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere, TEI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, Aspilsan, Baykar, THY Teknik ve TÜRKSAT gibi kurumlarla görüşmeler yapıyor, işbirlikleri geliştiriyoruz.” dedi.

Üniversitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Şenocak, geçtiğimiz yıl ESOGÜ’den hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısının 1.049 olduğunu belirterek, ODTÜ bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı’nın üniversitelerin akademik performanslarına göre oluşturduğu Türkiye sıralamasında ESOGÜ’nün 108 devlet üniversitesi arasında 17, toplam 157 üniversite arasında ise 21. sıraya yükseldiğini vurguladı. ESOGÜ’de öğrenim gören öğrenci sayısının 31 bin 871, akademisyen sayısının bin 615, çalışan sayısının bin 604’e ulaştığını söyleyen Şenocak, 45 bin kişilik kampus nüfusuyla adeta bir şehir haline geldiklerinin altını çizdi. Şenocak, ayrıca ESOGÜ bünyesindeki Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yıllık ayaktan hasta sayısının 772 bin 873 olduğunu belirterek, önümüzdeki ay 3. basamak yoğun bakım hastanesinin hizmete açılacağını sözlerine ekledi.