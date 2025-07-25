ÖSYM 2025 ALES/2 sonuçlarını açıkladı: İşte sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Temmuz’da gerçekleştirilen 2025-ALES/2 sonuçları açıklandı. Binlerce adayın merakla beklediği değerlendirme işlemleri tamamlandı. Peki sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı
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Binlerce adayın heyecanla beklediği 2025-ALES/2 sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu.
ALES/2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.