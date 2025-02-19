ÖSYM açıkladı: ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) başvuruları bugün itibariyle başladı. Yüksek lisans veya doktora yapmak için 2025 yılının ilk sınavına katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi doğrultusunda 2025 ALES/1 başvuruları, 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 7 Mart 2025 tarihinde alınacak.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabiliyor. Bununla birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da işlemler gerçekleşiyor.

Başvuru ücreti ne kadar?

ALES/1 başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

ALES/1 Ne zaman yapılacak?

ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

Sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.