Özel Arkas Piri Reis Lisesi kapılarını açıyor

Gelişen dünyaya kolayca uyum sağlayabilen, iletişimi kuvvetli, özgüvenli ve “Dünya vatandaşı” bireyler yetiştirme vizyonuyla bugüne kadar binin üzerinde mezun veren İzmir’in köklü eğitim kurumlarından Özel Piri Reis Okulları, anaokulu, ilkokul ve ortaokulun ardından şimdi de lise seviyesinde eğitim vermeye başlıyor.

Orion Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İzmir’de kurulu olan, Türkiye’nin tüm gençlerine hitap eden, farklı ve yeni bir bakış açısıyla eğitim verecek bir lise kurduklarını söyledi.

“Yalnızca İzmir’den değil, tüm Türkiye’den öğrenciler için”

Orion Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “26 yıl önce öğrencilerimizi özgüvenli, ilkeli, ulusal ve evrensel değerlere sahip kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak üniversiteye gönderebilme hayali ile yola çıkmıştık. Karşıyaka ve Güzelbahçe okullarımızda çeyrek asrı aşkın zamandır bu amaç doğrultusunda tecrübeler ve başarılar elde ettik. Bugün o okullarda okuyan 900 çocuğumuz var. Liseyle birlikte binin üzerinde öğrencimiz olacak, hedefimiz 2 bin öğrenciye eğitim imkânı sağlamak” diye konuştu.

Arkas ayrıca, “Anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar çocuklarımızın bu hedefe ulaşabilmesi için zincirin halkasını tamamlamak istedik ve Özel Arkas Piri Reis Anadolu Lisesi’ni açmaya karar verdik. 'Güçlü Köklerle Evrensel Geleceğe' mottosuyla yolumuza devam ediyoruz.

Yalnızca İzmir’den değil, tüm Türkiye’den gelecek öğrencilere kapımızı açıyoruz. Lisemizin çift dilli olması sayesinde öğrencilerimiz sadece Fransa’da değil tüm dünya üniversitelerine kapı açacak sertifikasyonlarla mezun olacaklar. İşte bu heyecanla, daha fazla geç kalamamak için lisemizi geçici olarak bu binada eğitime açtık. Hedefimiz çalışmaları devam eden Güzelbahçe’deki Kampüsümüzün açılışını yapmak." ifadelerini kullandı.

Üniversite- lise iş birliği

Eğitim dünyasının büyük bir değişimin eşiğinde olduğunu, günümüzde çocuklara klasik eğitimin yanı sıra karar verme, sorumluluk alma, araştırma ve bunları yapabilmeleri için de iletişim becerilerinin verilmesi gerektiğini ifade eden Orion Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Denizkurdu ise Özel Arkas Piri Reis Lisesi’nin eğitimde devrimsel bir adım atacağını dile getirdi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile iş birliği yapacaklarını anlatan Denizkurdu, “Onların eğitim kadrosunun vereceği destek ile öğrencilerin iletişim becerileri ve teknolojik değişim uygulamalarını birlikte yapmayı hedefliyoruz. En önemli konumuz yapay zekâ. Öğrenciye doğru yapay zekâ kullanımı ile aldığı geri bildirimleri kullanabilecek yetenekleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile vermeye çalışacağız. Bu değişim döneminde öğretmenlikte de farklı bir dönem başlayacak. Sadece öğrencilerimizin değil, öğretmenlerin de yapay zekadan en üst seviyede yararlanmasını sağlayacağız” diye konuştu.