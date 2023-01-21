Özel okul fiyatları uçtu: 'Daha önce ücretsizdi, şimdi 12 bin lira istiyorlar'

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul fiyatları için uygulanacak tavan zammı yüzde 65 olarak açıklamıştı. İddialara göre bazı özel okullar, ek ücretlerle bu oranı aşmaya başladı. 'Gizli zam'la birlikte oranın yüzde 200'lere ulaştığı ifade ediliyor.

Daha önce ücretsizdi, şimdi 12 bin lira

Show Ana Haber’e konuşan özel okullardaki öğrenci velileri yaşadıkları durumu şu sözlerle özetledi:

“- Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği yüzde 65 zammı biz kabul ediyoruz veliler olarak ama şu an okullar yüzde 65 zam ile yetinmeyip ekstra örtülü zam yapıyorlar.”



“- Zam oranı yüzde 250’lere varıyor. Eğer öğrenci kademe atlıyorsa 4’ncü sınıftan 5’inci sınıfa anasınıfından birinci sınıfa ya da orada daha fahiş fiyatlar söz konusu.”

“- Milli Eğitim’in gösterdiği yüzde 65’in dışında ekstradan bizden neden para talep edilsin ki. Hiçbir şekilde önümüzü göremiyoruz. Bu şekilde devam edemeyeceğimizi düşünüyorum.”