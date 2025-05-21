Resmi Gazete'de yayımlandı: MEB'den Maarif Vakfı'na 2025 için 6,7 milyar TL kaynak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Türkiye Maarif Vakfı'na aktarılabilecek kaynağa ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEB bütçesinden en fazla 6 milyar aktarılabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, vakfa yapacağı hizmetlerle ilgili giderlerin karşılanması amacıyla, 2025 yılı için MEB bütçesinden en fazla 6 milyar 774 milyon 954 bin lira kaynak aktarılabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.