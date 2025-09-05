Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel okullarda zam hesaplamasında yeni dönem

Özel okulların yıllık ücret artışlarını belirleyen yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Velilerin ve eğitim kurumlarının merakla beklediği düzenlemeyle birlikte, ücret zamlarının hesaplanma yöntemi kökten değişiyor.

Daha önceki sistemde, özel okulların zam oranı bir önceki yılın ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin toplamına 5 puan eklenerek belirleniyordu. Bu hesaplama yöntemiyle 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için uygulanacak zam oranı yüzde 54,8 olarak ilan edilmişti.

Hesaplamada artık aralık ayı verileri baz alınacak

Yeni yönetmelik, zam formülünü daha sade bir hale getiriyor. Bundan sonraki süreçte, zam oranı sadece bir önceki yılın Aralık ayına ait ÜFE ve TÜFE ortalaması dikkate alınarak belirlenecek. Bu yeni oran, en fazla 1,05 katsayısı ile çarpılacak ve final zam oranı ortaya çıkacak. Önceki uygulamada bulunan "artı 5 puan" ibaresi ise yeni formülden çıkarıldı.

Yapılan bu değişiklik, veliler için önemli bir fark yaratacak. Eğer bu yeni hesaplama yöntemi bu yıl uygulanmış olsaydı, özel okul ücretlerindeki artış oranı yüzde 38,2 seviyesinde kalacaktı. Bu durumda, eski ve yeni yöntem arasındaki fark yüzde 16 olarak gerçekleşecekti. Örneğin, yıllık ücreti 1 milyon TL olan bir okulda, veliler yaklaşık 160 bin TL daha az ödeme yapabilecekti.

Bu yeni formül, özel okulların 2026 yılı Ocak ayından itibaren açıklayacakları ücret artışlarında uygulanmaya başlanacak.