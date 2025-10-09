SANKO Okulları 25'inci yaşını kutladı

SANKO Okulları, 25 yıl önce Gaziantep’ten dünyaya açılma vizyonuyla kuruldu. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, mezun öğrencilerin hem ulusal hem uluslararası alanda şehri ve ülkeyi gururla temsil ettiğini belirtti.

Konukoğlu, “Hayatta isteyip de yapamayacağınız hiçbir şey yok; yeter ki azim ve sabırla çalışın” diyerek başarı mesajı verdi.

Danışma Kurulu Onursal Başkanı Jülide Konukoğlu, okulun sadece fiziki açıdan değil, her yönüyle donanımlı bir eğitim kurumu olarak planlandığını vurguladı. Eğitim politikalarının 25 yıl boyunca ilkelerinden ödün vermeden sürdürüldüğünü ifade etti.

Eğitimde bütüncül yaklaşım

Danışma Kurulu Başkanı Zeynep Konukoğlu, SANKO Okulları’nın kurucularının Gaziantep’in sanayideki başarısını eğitimde de yakalamayı hedeflediğini anlattı. “Bir çocuğa dokunmak, bir şehre dokunmaktır; bir öğrenciye ışık olmak, ülkenin yarınlarına ışık olmaktır” sözleriyle eğitimin önemine dikkat çekti.

Geleceğe yatırım

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerin yaşam farkındalığı yüksek, etik değerleri gelişmiş ve Atatürk sevgisiyle dolu bireyler olarak yetiştirildiğini belirtti. 25 yıldır süren bu eğitim yolculuğu, öğrencilerin sosyal, duygusal, sanatsal ve sportif gelişimini de kapsayan bütüncül bir anlayışla devam ediyor.

