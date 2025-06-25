SANKO Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen kurumsal akreditasyon değerlendirmesi sonucunda 2 yıl süreyle akreditasyona hak kazandı.

Ankara’da düzenlenen törende SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’ya Kurumsal Akreditasyon Belgesini, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak takdim etti.

"Öğrencilere, iş dünyasına güven sağlıyor"

Yoğun bir izleme ve iyileştirme süreçlerinin ardından akreditasyon değerlendirmelerinin başarıyla geçerek kurumsal akreditasyon almaya hak kazandıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, “Henüz on iki yıllık bir üniversite olmamıza rağmen üniversite yönetimimiz, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin büyük gayret ve özverili çalışmaları neticesinde önemli bir mesafe katettik” dedi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin üç programının da akredite olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Üniversitelerin kalitesini belirlemede önemli bir ölçüt olarak nitelendirilen Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından aldığımız kurumsal akreditasyon ile eğitim kalitemizin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu bir kez daha kanıtlamış olduk.

Öğrencilerimize mezuniyette verdiğimiz diplomanın yanında diploma eklerinde üniversitemizin ve programlarımızın akreditasyonu ile Türkiye Yeterlilik Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanım hakkı elde etmemiz, üniversitemizin ve programlarımızın uluslararası alandaki itibarı ve tanınırlığını güçlendirirken, öğrencilere, mezunlarımıza ve iş dünyasına güven sağlamaktadır.”

Kurumsal akreditasyonun aynı zamanda üniversite tercihi yapacak adaylar açısından da önemli bir ölçüt olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Öğrencilerimizin tercih edecekleri üniversitenin eğitim kalitesini ve eğitimde sürdürülebilir kalite anlayışına sahip olduğunu bilerek tercih yapmaları onlara büyük avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.

"Hedef başarıyı sürdürülebilir şekilde geleceğe taşımak"

SANKO Üniversitesi olarak; insan odaklı bir eğitim anlayışı ile eğitim öğretim kalitesi ve kurumsallaşma alanlarında her geçen yıl sürekli yükselen bir grafik ortaya koymanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bundan sonraki hedefimiz; bilimin ışığında elde edilen bu başarıyı sürdürülebilir şekilde geleceğe taşıyarak hem ulusal hem de uluslararası arenada üniversitemizin tanınırlığı adına, eğitim kalitemizi sürekli artırmaya ve bu vizyonla geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmeye devam etmek olacaktır.

Akreditasyon belgelerimizi almamızda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimize özverili çalışmaları ve kararlılıkları için çok teşekkür ederim.”