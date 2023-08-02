“Seçimleri sınırlı tutmaktan kaçının”

Tercih döneminde “Doğru Tercih” yapabilmek için öncelikle doğru meslek seçimi yapılması gerektiğini söyleyen Beykent Üniversitesi Eğitim Koordinasyon Sorumlusu Celalettin Macun, tercih döneminin her öğrenci için yeni bir hayatın başlangıcı olarak düşünüldüğünün altını çizdi. Celalettin Macun, “Tercih döneminde her adayın endişesi, heyecanı ayrıdır ve bu sürecin iyi yönetilmesi gerekiyor. Çünkü doğru meslek seçimi tüm hayatımızı etkiliyor. Doğru meslek seçimi yapabilmek için ise aday ilgilerini, yeteneklerini, değerlerini, istek ve beklentilerini göz önünde bulundurarak meslek veya meslekler belirlemeli” dedi.

“Bölüm sıralamaları önemli"

Adayların üniversite sınavının bir sıralama sınavı olduğunu unutmamaları gerektiğini sözlerine ekleyen Celalettin Macun, adayların tercihlerinde bölüm sıralamalarını dikkate almaları ve sonrasında ise başarı sırasına uygun üniversiteleri ve bölümleri belirlemeleri gerektiğini vurguladı. Celalettin Macun, şöyle devam etti: “Adaylar bölümleri belirlerken başarı sırasını göz önüne alarak, başarı sırasının bir miktar üstünde ve bir miktar altında olan bölümleri listeye ekleyebilir. Adayın belirleyeceği aralık, başarı sırasına göre değişiklik gösterir. Aday, belirlemiş olduğu üniversite-bölümlerini bir havuzda toplamalı. Belirlenen üniversiteleri ve bölümleri aday yerleşkelerinde ziyaret ederek tanımalı ve üniversitenin adaya neler katacağı not edilmeli. Bu notlarda iş ve staj olanakları, çift anadal, yandal, yurt dışı olanakları, akredite program sayısı, öğrenci kulüpleri, vermiş olduğu ücretsiz eğitimler, ulaşım kolaylığı, üniversitenin başarıları, teknolojiyi geliştirme konusunda vermiş olduğu destekler, spor başarıları gibi konulara yer verilmeli.”

“Son üç yıldaki başarı sırası değişimi göz önüne alınmalı”

Tercih listesini hazırlarken seçimleri sınırlı tutmak veya kendi sıralama etrafında tercih yapmanın yapılan hatalar arasında yer aldığını hatırlatan Celalettin Macun, adaylara liste hazırlama konusunda mutlaka uzman desteği almayı öneriyor ve adaylara tercihleri kendi başına yapmamayı tavsiye ediyor. Celalettin Macun, bu konuyu şöyle açıklıyor: “Doğru tercih için ise mutlaka profesyonel tercih danışmanlarından destek almanız doğru tercih yapabilmeniz için çok önemli. Bu nedenle tüm aday öğrencilerimizi yerleşkelerimizde bulunan uzman tercih danışmanlarımıza danışmaya davet ediyor, güzel sonuçları olacak bir tercih dönemi diliyoruz.”