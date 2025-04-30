Son dakika... Bakan Tekin: İstanbul'da depremden sonra 3'ü tarihi 4 okul boşaltıldı
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından yapılan incelemeler sonucunda 3'ü tarihi olmak üzere 4 okul binasının tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.
Son dakika gelişmesi... İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından şehir genelinde sürdürülen hasar tespit çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı da devreye girdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yürütülen incelemeler sonucu 3’ü tarihi yapı olan 4 okul binasının tedbir amaçlı boşaltıldığını bildirdi.
Boşaltılan okul binalarına yönelik güçlendirme ve yeniden yapım süreçlerinin takip edildiğini belirten Tekin, öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için alternatif planlamaların devreye alındığını söyledi.
Bakan Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada engelli öğretmen atamalarıyla ilgili de bilgi verdi. Tekin, “Toplam 1.381 engelli öğretmen ataması yapıldı. Öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacak” ifadelerini kullandı.