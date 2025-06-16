Son ders zili 20 Haziran'da çalacak! 20 milyon öğrenci yaz tatiline gidiyor
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, 20 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak. Eğitim yılının son haftasında "Aile ve Oyun" temasıyla düzenlenecek etkinliklerle öğrenciler hem eğlenecek hem de aileleriyle vakit geçirecek. Yeni eğitim-öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, 20 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlamıştı. Yıl boyunca 11-15 Kasım tarihleri arasında birinci ara tatil, 31 Mart-4 Nisan arasında ise ikinci ara tatil uygulanmıştı. 3 Şubat'ta başlayan ikinci dönem ise 20 Haziran Cuma günü sona erecek.
Son haftada etkinlikler düzenlenecek
Eğitim döneminin son haftasında, öğrencilerin akademik yılın yorgunluğunu atabilmeleri için 'dönem sonu faaliyet haftası' kapsamında sanatsal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinlikler düzenlenecek. 16-19 Haziran tarihleri arasında ise 'Aile ve Oyun' temalı etkinliklerle öğrencilere, aileleriyle birlikte katılım imkânı sağlanacak.
Yeni eğitim-öğretim yılı 8 Eylül'de
Yeni eğitim-öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.