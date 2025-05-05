Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci bugün (6 Mayıs Pazartesi) saat 16.00’da sona eriyor. Adaylar, başvurularını “ilkatama.meb.gov.tr” adresinde yer alan elektronik formu doldurarak tamamlayabiliyor.

MEB’in yayımladığı başvuru kılavuzuna göre, 21 Nisan’da başlayan ön başvuru süreci bugün itibarıyla tamamlanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ise 7 Mayıs’ta Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi “www.meb.gov.tr” üzerinden ilan edilecek.

Adayların başvuru yapabilmesi için 2024 KPSS puanı esas alınacak. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce, rehberlik gibi alanlarda KPSSP121, Almanca, Arapça, Rusça için KPSSP120 ve diğer alanlar için KPSSP10 puan türlerinden en az 50 puan alan adaylar başvuruda bulunabilecek.

Sınav merkezi tercihi alınmayacak

Sözlü sınav merkezleri, adayların atama alanlarına göre MEB tarafından belirlenecek. Bu nedenle sınav merkezi tercihi alınmayacak. Sözlü sınav tarihleri ve merkez bilgileri, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak.

Öte yandan, Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylı takvimin, 13 Temmuz 2025’te açıklanacak Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ardından duyurulması bekleniyor.