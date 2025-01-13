TED'in tam eğitim bursu sınav tarihi açıklandı

TED'in 'Tam Eğitim Bursu' sınavı 23 Şubat'ta gerçekleştirecek. Burs, yalnızca TED Okullarında burslu olarak okul masraflarını karşılamakla kalmayıp, öğrencilere sosyal, kültürel ve psikolojik destekler de sağlıyor. Burs, cep harçlığından servise, yemekten kitap ve kıyafete kadar pek çok ihtiyacını kapsarken, yatılı eğitim alan öğrenciler için pansiyon masrafları da karşılanıyor. Burs, öğrencilerin, lisans eğitiminin sonuna kadar sürüyor. Dernek, üniversiteye devam eden burslu öğrencilere, staj ve kariyer süreçlerinde de destek veriyor.

Burs başvuru koşulları

Tam Eğitim Bursu'na başvuru koşulları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2024-2025 eğitim yılında 4. veya 8. sınıfa devam ediyor olmak, bitirilen sınıfa ait yıl sonu karnesi not ortalamasının en az 85 olması, ailenin aylık toplam gelirinin en fazla iki asgari ücret tutarında olması, kardeşin tam eğitim bursu almıyor olması, öğrenci özel okulda okuyorsa yüzde 100 burslu olmak, TED okullarında öğrenim görmüyor olma, şartları yer alıyor.

45 ilde eş zamanlı yapılacak

Tam Eğitim Bursu sınavı, 23 Şubat'ta 45 ilde eş zamanlı olarak yapılacak. Sınav saati, 4. sınıflar için 14.00, 8. sınıflar için ise 10.00 olarak belirlendi. Sınav için son başvuru tarihi 12 Şubat olurken, başvurular, Türk Eğitim Derneğinin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mülakat süreciyle burs hakkı kazanabilecek.