TEDÜ, küresel etki sıralamasında ilk 200’de

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında dünya genelindeki üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education (THE), 2025 yılının Etki Sıralaması (Impact Ranking) sonuçlarını açıkladı.

TED Üniversitesi (TEDÜ), 7. kez yapılan değerlendirmede 65,6 puan ile global çapta 601-800 bandındaki yerini korurken, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” hedefinde dünyanın ilk 200 üniversitesi arasında yer aldı.

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda elde ettiğimiz başarıları ve yol haritamızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz. TEDÜ olarak, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığımızı somut adımlarla gösteriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonumuzu uygulamaya kararlılıkla devam ederken, bu başarılar tüm akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin ve paydaşlarımızın ortak çabalarının bir sonucudur. Gelecekte de bilimsel katkılarımızı artırmaya ve toplumsal etkimizi genişletmeye devam edeceğiz.”

Üç başlıkta da birinci olarak başarısını kanıtladı

130 ülkeden 2 bin 526 üniversitenin katıldığı sıralamada, Türkiye’den 36’sı vakıf, 72’si devlet olmak üzere toplam 108 üniversite yer alırken; TEDÜ, Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 31, vakıf üniversiteleri arasında ise 9. olarak konumlandı. Ankara'daki vakıf üniversiteleri arasında “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” hedeflerinde birinci sıraya yerleşti. Bununla birlikte, “Nitelikli Eğitim”, “Temiz Su ve Sanitasyon”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, “İklim Eylemi”, “Sudaki Yaşam”, "Karasal Yaşam” ve “Amaçlar için Ortaklıklar” başlıklarında da ilk üç üniversite arasında bulunarak sürdürülebilir yaşama bağlılığını ve etkisini kanıtladı.

“Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” başlığında dünyadaki ilk 200 üniversite arasında yer aldı

Geleceğe hazır bireyler yetiştirmek için yenilikçi eğitim anlayışını benimseyen TEDÜ, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” hedefinde ise dünya sıralamasında ilk 200 üniversite arasında yer aldı. Bu yıl, “Yoksulluğa Son”, “Açlığa Son” dışındaki tüm SKA’larda puan alarak başvuru kapsamını genişletti. İlk defa dahil olduğu alanlar olan “Temiz Su ve Sanitasyon” ile “Sudaki Yaşam”da 401 bandında göreli olarak güçlü bir performans sergiledi. “Nitelikli Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunda da dünya sıralamasındaki bandını koruyan TEDÜ, böylece sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolundaki kararlılığını ve geniş kapsamlı çalışmalarının sürekliliğini ortaya koydu.