TEDÜ’nün ortağı olduğu uluslararası ‘YES Impact’ projesi, AB’den 250 bin euro fon aldı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı liderliğinde, İstasyonTEDÜ, Yunanistan’dan InterMediaKT ve İspanya’dan Social Innovation Cluster CLM ortaklığıyla yürütülecek proje, gençlik çalışanlarını sosyal girişimcilik alanında rehberlik edecek yetkinliğe kavuşturmayı hedefliyor. Proje fonunun 40.212 euro’luk bölümü TEDÜ’ye tahsis edildi. Mayıs 2025’te başlayacak ve 30 ay sürecek olan YES Impact projesiyle gençlik çalışanlarını, genç sosyal girişimcilere rehberlik etmek ve onları desteklemek için gerekli beceri ve araçlarla güçlendirmek amaçlanıyor.

“Genç Sosyal Girişimcileri Destekleme El Kitabı” hazırlanacak

YES Impact projesinde, İspanya, Türkiye ve Yunanistan’daki gençlik çalışanların genç sosyal girişimcilere rehberlik edebilmeleri için “Genç Sosyal Girişimcileri Destekleme El Kitabı” hazırlanacak. El kitabı, sosyal girişimciliğin temel kavramlarını, gençler arasında farkındalığı artırma araçlarını, genç sosyal girişimcileri destekleme stratejilerini, finansal ve finansal olmayan destek sistemlerinin haritalarını ve yerel yetkililerle etkileşim kurmaya yönelik araçları içerecek. Genç Sosyal Girişimcileri Destekleme El Kitabı’nın geliştirilmesi ve gençlik çalışanlarının el kitabını etkin bir şekilde kullanabilmesi için proje ortakları kendi ülkelerinde eğitici eğitimleri gerçekleştirecek.

Gençlik çalışanlarına yol haritası, gençlere ilham

İstasyonTEDÜ Genel Koordinatörü Dr. Sinem Güravşar Gökçe, projeye ilişkin şunları söyledi: “İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, TED Üniversitesi bünyesinde 2016 yılından bu yana Türkiye’de sosyal girişimciliğin gelişmesi için çalışıyor. Bugün sosyal girişimlerin liderlerine baktığımızda gençlerin ve kadınların geleneksel girişimlerden farklı olarak çok ön planda olduğunu görüyoruz. Bu nedenle gençlerin sosyal girişimciliğe dair doğru bilgiye erişimini sağlamak bizim için çok önemli. YES Impact projesiyle gençlik çalışanlarının kendi bölgelerinde birer sosyal girişimcilik elçileri gibi hareket etmelerine katkı sunacağız. Bakanlığın mevcut gençlik merkezleri ve gençlik STK’larının katkılarıyla daha fazla gencin sosyal fayda yaratarak gelir elde edebileceğini fark etmesini sağlayarak kalıcı ve yaygın bir etki yaratmayı hedefliyoruz.”

Politika önerileri ve savunuculuk faaliyetleri

YES Impact projesi yalnızca eğitimle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda genç sosyal girişimciliğin önündeki engelleri ve fırsatları analiz eden bir politika raporu da hazırlanacak. Türkiye, Yunanistan ve İspanya’da yürütülecek bu çalışma kapsamında, karar vericilere yönelik politika önerileri geliştirilecek ve ilgili kurum temsilcileriyle çevrim içi atölyeler düzenlenecek.

Projedeki ilerlemeleri İstasyonTEDÜ’nün sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.