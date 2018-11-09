Tophane Meslek Lisesi 150'nci yaşını kutluyor

09 Kasım 2018

BURSA - Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kuruluşunun 150’nci yılı kutlamalarının hazırlıkları kapsamında okul yönetimi, Tophane Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi Güçlendirme Vakfı Yönetimi ile 150. Yıl Kutlama Komitesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u Ankara’da makamında ziyaret etti. Okul heyetinde Bursa Milletvekili Refik Özen, Okul Müdürü Yusuf Ay, Tophane Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi Güçlendirme Vakfı Başkanı işadamı Necmettin Pınar, işadamı Vehbi Varlık ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Bülent Altıntaş yer aldı. Ziyarette, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çalışmaları ve sorunları hakkında bilgi verildi, üreten güçlü Türkiye için meslek eğitimi ve meslek insanı, kaliteli meslek öğretmeni ihtiyacı vurgulandı.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1868 yılında, dönemin Bursa Valisi İzzet Paşa tarafından yoksul ve kimsesiz çocukları korumak amacıyla Islahhane olarak açıldı. Bursa ile ülke sanayileşmesine katkı sağlayan pek çok değer yetiştiren okul, geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “En Kaliteli Okul” yarışmasında birincilik ödülü aldı. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 150’nci yıl kutlama etkinliklerinde, “Sanat Okullarının ve Mesleki Eğitimin Önemi” ile “Nasıl Başardım?” konulu paneller, “Mezunlar Buluşması”, Resim ve Fotoğraf Sergisi, fidan dikimi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.