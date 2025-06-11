Türkiye'de kütüphane sayısı 2024 yılı itibarıyla 44 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "kütüphane istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl sonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanı sıra 1301 halk, 637 üniversite, 42 bin 889 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere 44 bin 829 kütüphane faaliyet gösteriyor.

Kütüphanelerdeki kitap sayısı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki kitap sayısı 2024'te yüzde 3,2 artarak 2 milyon 613 bin 965 oldu. Söz konusu sayı geçen yıl 2023'e göre, Milli Kütüphane'de yüzde 8,3 artarak 1 milyon 829 bin 534'e, üniversite kütüphanelerinde yüzde 3,5 artarak 22 milyon 420 bin 99'a, halk kütüphanelerinde yüzde 3,6 artarak 25 milyon 82 bin 260'a ulaşırken, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde ise yüzde 5,4 azalarak 65 milyon 227 bin 96'ya düştü.

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,4 artarak 38 milyon 737 bin 705'e yükseldi. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı aynı dönemde yüzde 8,6 yükselişle 6 milyon 726 bin 993 olarak kaydedildi.

Üniversite kütüphanelerinin sayısı 637 oldu

Türkiye'de üniversite kütüphanelerinin sayısı 487'si devlet ve 150'si vakıf üniversitesi olmak üzere 637 olarak hesaplandı.

Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artarak 125 milyon 428 bin 957 oldu.

Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 2 yükselişle 4 milyon 282 bin 978, kitap dışı materyal sayısı yüzde 4,1 azalarak 1 milyon 594 bin 486 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede geçen yıl 73 bin 482 kitap yayımlandı. Yayımlanan materyallerin sayısı geçen yıl, 2023'e göre yüzde 6,5 azalarak 92 bin 595 oldu. Yayınlar, konularına göre incelendiğinde, geçen yıl yayımlanan materyallerin yüzde 21,4'ünün akademik, yüzde 21,3'ünün yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 19,4'ünün ise eğitim olduğu görüldü.