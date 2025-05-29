Türkiye'de ortalama eğitim süresi 2024'te 9,5 yıl oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ulusal eğitim istatistiklerini yayınladı. Buna göre, 25-34 yaş grubu nüfusta yükseköğretim mezun oranı 2008'de yüzde 13,5 iken, 2024'te yüzde 44,9'a yükseldi. Bu dönemde söz konusu yaş grubundaki nüfusta yer alan kadınlarda yükseköğretim mezun oranı yüzde 12,5'ten yüzde 48,9'a, erkeklerde yüzde 14,6'dan yüzde 41,1'e çıktı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerine ait en güncel veri yılı olan 2022'ye göre, 25-34 yaş nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı incelendiğinde OECD ortalaması yüzde 47,4 iken, Türkiye ortalamasının yüzde 42,9 olduğu tespit edildi.

OECD ülkeleri arasında yükseköğretim mezunu oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 69,6 ile Güney Kore, en düşük olduğu ülke yüzde 27,3 ile Meksika oldu.

25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş içindeki oranı 2008'de yüzde 9,8 iken, geçen yıl yüzde 25,3 olarak belirlendi. Söz konusu yaş grubu içindeki ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008'de yüzde 26,5 iken, 2024'te yüzde 49,4 olarak hesaplandı.

Erkeklerde ortalama eğitim süresi 10,2 yıl, kadınlarda 8,8 yıl

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2024'te 9,5 yıl oldu. Geçen yıl kadınların ortalama eğitim süresi 8,8 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,2 yıl olarak kayıtlara geçti.

Ortalama eğitim süresi en yüksek il Ankara

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2024'te en yüksek olduğu ilin 10,8 yılla Ankara olduğu belirlendi. Başkenti sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,5 yıl ile Ağrı olarak tespit edildi. Söz konusu ili Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2015-2024 yıllarında en yüksek artış gösterdiği 5 il yüzde 51,6 ile Şırnak, yüzde 42,1 ile Hakkari, yüzde 39,9 ile Muş, yüzde 38,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 37,3 ile Bingöl olarak sıralandı.

En düşük artış gösteren 5 il ise yüzde 13,7 ile Ankara, yüzde 15,4 ile Eskişehir, yüzde 15,6 ile Tekirdağ, yüzde 15,9 ile İzmir ve İstanbul oldu.

2008'de 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2024'te yüzde 97,8 olarak hesaplandı. 2008-2024 yıllarında kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 86,9'dan yüzde 96,2'ye, erkeklerde ise yüzde 96,7'den yüzde 99,3'e çıktı.

Anne ve babanın eğitim durumu fertleri de etkiledi

25 yaş ve üzeri nüfusta, annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 84,4'ünün yükseköğretim, yüzde 12,8'inin ortaöğretim ve yüzde 2,8'inin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı belirlendi.

Söz konusu nüfusta, babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 80,3'ünün yükseköğretim, yüzde 16,1'inin ortaöğretim ve yüzde 3,6'sının ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı görüldü.

25 yaş ve üzeri nüfusta annesi ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 64,3'ünün, babası ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 55,7'sinin yükseköğretim mezunu olduğu kaydedildi.

Annesi ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin yüzde 28,7'sinin, babası ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin yüzde 27,4'ünün yükseköğretim mezunu olduğu tespit edildi.