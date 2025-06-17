Türkiye’den tek proje: Koç Üniversitesi’ne Avrupa’dan 2,5 milyon euro destek

Koç Üniversitesi, Avrupa’nın en saygın araştırma fonlarından biri olan ERC Advanced Grant desteğini bir kez daha Türkiye’ye getirmeyi başardı.

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden Doç. Dr. İpek Azime Çelik Rappas’ın yürütücüsü olduğu ve TÜBİTAK ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı (EBAG) kapsamında değerlendirilen “Duvarlardan Köprülere: Hapishane Topluluklarının Medya Üretimi” başlıklı proje, 2,5 milyon euro bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

2024 yılı ERC Advanced Grant çağrısında 2.534 başvuru arasından yalnızca 281 proje fon almaya hak kazandı. Bu projeler arasında Türkiye’den desteklenen tek proje olma özelliğini taşıyan araştırma, Koç Üniversitesi’nin uluslararası araştırma başarılarındaki öncü konumunu bir kez daha gösterdi.

2012’den bu yana Türkiye’ye gelen 56 ERC desteğinin 32’si Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor. Bunların 22’si ana proje desteği, 10’u ise ticarileştirme amaçlı ek ERC desteği olan Kavram Kanıtlama desteği aldı. Bugüne değin Koç Üniversitesi bünyesinde ERC desteği alan projelerin 21’i mühendislik, 8’i sosyal bilimler ve 3’ü de moleküler biyoloji ve genetik alanındaki araştırmalardan oluşuyor.

Duvarlardan Köprülere: Medya üretimi ve katılımcı anlatılar

“Duvarlardan Köprülere” projesi, mahkumları ve destekçilerini yalnızca izlenen kişiler olarak değil, aynı zamanda aktif medya üreticileri olarak ele alıyor. Medya, edebiyat, sanat, kriminoloji ve etnisite araştırmalarını bir araya getiren bu disiplinlerarası araştırma, farklı yöntemlerle hapishane topluluklarının kendilerini ifade etme yollarını inceliyor.

Proje, içeride üretilen medya aracılığıyla mahkumların, ailelerinin ve destekçilerinin kendi anlatılarını görünür kılmayı hedefliyor.

Proje kapsamında:

* Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD’de saha çalışmaları yapılması

* Mahpuslar, aileleri ve hak savunucuları ile katılımcı görüşmeler gerçekleştirilmesi

* Hapishane toplulukları tarafından üretilen medya içeriklerinin incelenmesi

* Bu içeriklerden oluşan dijital medya arşivi ve podcast serisi hazırlanması

* Elde edilen verilerle disiplinlerarası akademik yayınlar oluşturulması

* Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde herkese açık etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Ayrıca proje, bu kapsamda çalışacak gerekli dilsel, kültürel ve etik uzmanlıkla donatılmış bir araştırma ekibinin oluşturulmasını da mümkün kılacak. 5 yıl sürecek çalışmada 4 doktora sonrası araştırmacı ve 4 doktora öğrencisi görev alacak.