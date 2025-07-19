TYT, AYT ve YDT şampiyonları belli oldu! İşte YKS 2025'in Türkiye birincileri
2025-YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sonuçların erişime açıldığını duyururken tercih sürecinin 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirtti. Bu yılın YKS birincileri de belli oldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Sayısal puan türünde zirveye Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Özyurtseven yerleşti. Sözel ve Eşit Ağırlık alanlarının birincisi ise Bursa’daki Özel Tan Fen Lisesi’nden Muhammed İsmail Kuşat oldu. Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri ise Almanca’dan Rusça’ya kadar farklı dillerde başarı gösteren öğrencilerden oluştu.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarına https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.
Ersoy, yaptığı paylaşımda tercih işlemlerinin 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, “Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
ÖSYM, 2025-YKS’de en yüksek puanı alan şampiyon öğrencileri de duyurdu. Buna göre:
📘 Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi
Ahmet Eren Özyurtseven
Nizip Fen Lisesi / Gaziantep
📘 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincileri
Sayısal: Ahmet Eren Özyurtseven – Nizip Fen Lisesi / Gaziantep
Sözel: Muhammed İsmail Kuşat – Özel Tan Fen Lisesi / Bursa
Eşit Ağırlık: Muhammed İsmail Kuşat – Özel Tan Fen Lisesi / Bursa
📕 Yabancı Dil Testi (YDT) Birincileri
Almanca: Elif Yılmaz – İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul
Arapça: Abdulvahab Burro – Tofaş Fen Lisesi / Bursa
Fransızca: Arda Eren Kartal – Galatasaray Üniversitesi / Galatasaray Lisesi / İstanbul
İngilizce: Mehmet Sarak – Özel İzmir Bahçeşehir Koleji, Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir
Rusça: Ediz Doğan Karakoç – Haydarpaşa Lisesi / İstanbul
Gözler şimdi tercih sürecine ve üniversitelerin kontenjanlarına çevrilmiş durumda.