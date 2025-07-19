TYT, AYT ve YDT şampiyonları belli oldu! İşte YKS 2025'in Türkiye birincileri

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarına https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

Ersoy, yaptığı paylaşımda tercih işlemlerinin 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, “Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

ÖSYM, 2025-YKS’de en yüksek puanı alan şampiyon öğrencileri de duyurdu. Buna göre:

📘 Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi

Ahmet Eren Özyurtseven

Nizip Fen Lisesi / Gaziantep



📘 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincileri

Sayısal: Ahmet Eren Özyurtseven – Nizip Fen Lisesi / Gaziantep

Sözel: Muhammed İsmail Kuşat – Özel Tan Fen Lisesi / Bursa

Eşit Ağırlık: Muhammed İsmail Kuşat – Özel Tan Fen Lisesi / Bursa



📕 Yabancı Dil Testi (YDT) Birincileri

Almanca: Elif Yılmaz – İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul

Arapça: Abdulvahab Burro – Tofaş Fen Lisesi / Bursa

Fransızca: Arda Eren Kartal – Galatasaray Üniversitesi / Galatasaray Lisesi / İstanbul

İngilizce: Mehmet Sarak – Özel İzmir Bahçeşehir Koleji, Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir

Rusça: Ediz Doğan Karakoç – Haydarpaşa Lisesi / İstanbul

Gözler şimdi tercih sürecine ve üniversitelerin kontenjanlarına çevrilmiş durumda.