Veliler şokta! Özel okul ücretlerindeki artış yüzde 200'leri buluyor

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Çocuğu özel okula giden veliler bugünlerde telefonları korkarak açıyor. Yıllık enflasyonun bugün yüzde 64.27 açıklanmasına rağmen özel okul ücretlerinde yüzde 200’leri bulan artışları duyan veliler isyanda. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, enflasyon yıllık yüzde 137,55 olarak açıklandı. Veliler, “Okullar zammı TÜİK’e göre değil ENAG’a göre yapıyor” diye isyan etti.

Özel okul ücretlerinde enflasyonun çok üzerindeki artışın ardında, geçen yıl fiyatlara getirilen yüzde 36 zam sınırı yatıyor. Bu sınırın çok üzerinde gerçekleşen enflasyon, özel okullar açısından bir ‘ertelenmiş zam’ sorunu yarattı. Özel okul temsilcileri, bu yıl da böyle bir zam sınırı getirilirse, maliyetleri karşılayamayan pek çok kurumun kapanacağını belirtiyor. Bu taleple Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile geçen hafta bir görüşme yapan özel okul temsilcileri fiyat artışının 2023-2024 dönemi için serbest bırakılmasını istedi.

Mevzuat nasıl aşılıyor?

Mevzuata göre özel okullarda zam oranı yıllık ÜFE ve TÜFE'nin ortalamasına, artı eksi 5 eklenmesiyle belirleniyor. Bu oran geçen yıl sınırlandırılıp, yüzde 36,7 olarak belirlenmişti. Bu yıl bir sınırlama getirilmezse en yüksek zam oranının yüzde 69.27 olması gerekiyor. Ancak özel okullar bu sınırlamayı “zorunlu yemek ücretini” kullanarak aşıyor. Eğitim ücretine bu oranda zam getirdiğini ancak yemek ücretinde böyle bir sınırlama olmadığını belirten okullar, farklı indirim kalemleri ile de oynayarak zammı yüzde 70’in çok üzerine taşıyor.

Veliler büyük çıkmazda

Başta asgari ücrete ve enerji fiyatlarına gelen zam ve kiralar olmak üzere tüm maliyetlerde büyük artış olduğunu yaşayarak bilen veliler, “Enflasyon oranında bir zamma razıyız ancak maaşlarımız aynı seviyede artmazken yüzde 200’leri bulan zamları nasıl karşılayabiliriz” diyerek tepki gösteriyor. Artışlar sonrası pek çok velinin çocuğunu özel okuldan almak zorunda kalabileceği, yeterli zam yapılması engellenirse ise orta ölçekli pek çok özel eğitim kurumunun kapısına kilit vurabileceği vurgulanıyor. Geldiğimiz noktada veliler Milli Eğitim Bakanı Özer’den mağduriyetleri engelleyecek bir açıklama bekliyor.