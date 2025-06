Vize engeli, öğrencileri Dubai’ye yönlendiriyor

Takip Et

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Avrupa Birliği ile yaşa­nan Schengen vizesi sıkıntısının ardından şimdi de Trump yönetiminin yabancı öğrencilerle ilgili elçi­liklere verdiği ‘vize mülakat­larını durdurun’ talimatı, dil eğitiminde yeni bir engel ola­rak ortaya çıktı. Durum böyle olunca yurt dışı eğitim plan­ları vize duvarına takılan öğ­renciler, rotayı yeni ve daha erişilebilir destinasyonlara çeviriyor. Özellikle Dubai gi­bi bölgeler, bu süreçte dikkat çeken alternatiflerden biri ha­line geliyor. ABD, Kanada ve İngiltere gibi geleneksel des­tinasyonlarda randevu süre­lerinin uzaması, belge talep­lerinin artması ve ani politika değişiklikleri, öğrencileri al­ternatif ülkelere yönlendir­meye başladı. Yurt dışı eğitim danışmanlığı alanında faali­yet gösteren Test Education Centre kurucusu Fulya Yale­zan’a göre, bu belirsizlik, öğ­rencilerin sadece bireysel planlarını değil, aynı zaman­da uluslararası eğitim kurum­larının stratejilerini de etkili­yor. Yalezan, “Pandemi sonra­sı biriken başvurular, güvenlik politikaları ve vize aracı ku­rumlarındaki teknik aksak­lıklar süreci daha da karmaşık hale getirdi. Bu durum, öğren­cileri zaman kaybına uğratır­ken, bazılarını da planlarını tamamen değiştirmeye zorlu­yor” diye konuştu.

Eğitimde alternatif ülke arayışı artıyor

Henüz çok yoğun bir deği­şiklik yaşanmasa da öğrenci­lerin alternatif arayışına gir­diğini anlatan Yalezan, “Özel­likle Almanya, Hollanda gibi ekonomik durumu güçlü, ül­kemizle ilişkileri sağlam Av­rupa ülkeleri; İrlanda, Malta, Avustralya ve Yeni Zelanda gi­bi alternatif İngilizce eğitim destinasyonları; Birleşik Arap Emirlikleri’nde özellikle Du­bai gibi merkezler daha erişi­lebilir vize süreçleri, daha dü­şük maliyetler ve kaliteli eği­tim imkânlarıyla öne çıkmaya başladı” dedi. Ancak bu nok­tada öğrenciler sadece eğitim kalitesi değil mezuniyet son­rası kariyer fırsatlarını da dik­kate alıyor. Yalezan’a göre, bu nedenle İngiltere, ABD ve Ka­nada gibi ülkeler hâlâ çekici, ancak vize problemleri nede­niyle esnek alternatifler ön plana çıkıyor. Yalezan, yurt dı­şı eğitim planlayan öğrencile­rin en az iki yıl öncesinden ha­zırlık yapmalarını, alternatif planlara sahip olmalarını ve profesyonel danışmanlık des­teği almalarını öneriyor.

Hibrit model yaygınlaşıyor

Vize sorunlarının okulla­rın öğrenci stratejisini de et­kilediğini dile getiren Yale­zan, “Üniversiteler başvuru sürelerini erkene çekiyor ve son başvuru tarihlerinde es­neme uygulayabiliyor” açıkla­masını yaptı. Son yıllarda diji­talleşme ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasının yurt dışı eğitime etkilerini de değerlen­diren Yalezan, şunları söyledi: “Pandemi sonrası dijital eği­tim platformlarının yaygın­laşmasıyla özellikle ilk yıllar için hibrit veya online seçe­nekler tercih edilebiliyor. An­cak yüz yüze eğitimin ve ulus­lararası ortamın daha faydalı olduğu görüşündeyiz.”

60 bine yakın Türk öğrenci var

BONARD Education verilerine göre, 2023 yılında 58 binden fazla Türk öğrencisi yurt dı­şında eğitim aldı. Bu öğrenci­lerin yüzde 57’si yükseköğre­tim programlarına katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın YLSY burs programı kapsamında 2024 yılında 668 öğrenci lisansüstü eğitim için yurt dışına gitti. Bu öğrenciler 37 ülkede 77 üniver­site ve 20 farklı kamu kurumun­da eğitim aldı. 2023’te Alman­ya’da 14 bin 732, ABD’de 8 bin 657 ve Birleşik Krallık’ta 4 bin 980 Türk öğrenci eğitim aldı.

Velilerin %83’ü yurt dışı eğitim istiyor

Novakid, Türkiye, İtalya, Polonya ve Romanya’da geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın Türkiye’deki verilerine göre velilerin yüzde 49’u çocuklarını online İngilizce kurslarına kaydettiklerini belirtirken, yüzde 34’ü özel öğretmen desteğiyle dil eğitimi aldığını ifade ediyor. Yüzde 19’luk bir kesim okul temelli müfredat dışı programlara yönelirken, çocuklarını yurt dışında eğitime dahil edenlerin oranı ise yüzde 10. Ankete katılan velilerin yüzde 83’ü çocuklarını yurt dışında bir eğitim tatiline göndermeyi düşünüyor. Yüzde 40’ı şimdiden planlama aşamasına geçmişken, yüzde 43’ü ne zaman başlayacağı konusunda kararsız. Bu fikre sıcak bakmayan ya da emin olmayanların oranı ise yalnızca yüzde 18’de kalıyor.

Geleneksel merkezler alarm veriyor

ABD: An itibariyle öğrenci vize randevuları durdurulmuş durumda, ama bu her an bir üst mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararıyla açılabilir, sektör beklemede

Kanada: Öğrenci vizelerinde Covid öncesi işlem süresi bir ay iken, şu anda 8-12 haftaya kadar çıkabiliyor. Biyometrik veriler ve finansal belgelerin doğruluğu çok daha titizlikle inceleniyor.

İngiltere: Genelde diğer tüm ülkelere göre çok daha hızlı ve güvenilir bir sisteme sahip. Ancak geçtiğimiz kasım ayında vize aracı kurumunu değiştirdiğinden bu yana teknik aksamalar yaşanıyor. Brexit sonrası göç talepleriyle boğuşan İngiltere’de vize değerlendirmelerinde sıkıntı oluyor. Ancak yine de en sağlam vize türü 18 yaş altı uzun vade öğrenci vizesi.