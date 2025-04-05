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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/3 İngilizce) sonuçları açıklandı.

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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan'da uygulanan 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/3 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA