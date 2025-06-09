Yabancı dil saatleri artıyor... İkinci yabancı dil olarak Almanca geliyor

MEB’in Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli genişliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İngilizcenin yanı sıra Almanca eğitiminin de verildiği Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modelini 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaokulun tüm kademelerinde yaygınlaştırma kararı aldı.

Yeni dönemde, 5'inci sınıfta haftalık 14, 6'ncı sınıfta 8, 7'nci sınıfta 7, 8'inci sınıfta ise 5 saat İngilizce dersi verilecek. Ayrıca öğrenciler, ikinci yabancı dil olarak haftada 2 saat Almanca eğitimi alacak.

Model kapsamındaki okullarda eğitim tamamen ücretsiz olacak, velilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Bakanlık, ders kitaplarını da ücretsiz dağıtacak. Uygulama kapsamına alınacak yeni okullar 18 Temmuz’a kadar açıklanacak. Velilerin talebi doğrultusunda aynı okullarda normal sınıflar da açılabilecek.