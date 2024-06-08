YKS heyecanı başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu saat 10.15’te başladı. 165 dakika sürecek olan sınav için öğrenciler erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi.

Büyükçekmece’de ve Başakşehir’de de sınava girecek olan öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı. Son saniyede salona girmek isteyen öğrenciler koşarak gelirken, saat 10 kuralarını geçirenler ise sınava alınmadı.

Veliler dışarıda dua etti

Torunları sınava giren bir yaşlı kadın ise okul önünde gözü yaşlı şekilde uzun süre dua etti. Duygularını anlatan kadın, “Dua okuyorum herkes için okuyorum. Allah kabul etsin” diye konuştu.

3 haftalık bebeğiyle sınava geldi.

Büyükçekemece İlkokulu’nda sınav yapılan yerler arasındaydı. Öğrenciler arasında 3 haftalık bebeğiyle ve eşiyle gelen bir anne de yer aldı. Anne sınava girerken baba Fatih Gülteki’nde bebeğiyle dışarıda bekledi. Gültekin, “ Bebeğimizle geldik. Eşim sınava girdi. Aylardır çalışıyordu. İnşallah hedefinde Tıp Fakültesi var. Bende bebeğimle bekliyorum” dedi.