YKS'nin birinci oturumu beceri ve yetkinlikleri de kapsayacak

27 Ekim 2017

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara yöneltilecek Türkçe ve matematik sorularının sadece adayların bilgilerini değil, sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, bilgi ile ilişkili beceri ve yeterlilikleri de kapsayacağı bildirildi.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kurulun internet sitesindeki "YKS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevaplar" bölümüne yeni maddeler eklendi.

TYT'de Türkçe ve temel matematik testlerinde çıkacak soruların, YGS'de çıkan Türkçe ve matematik sorularının benzeri olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hayır. TYT, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir." yanıtı verildi.



Açıklamada, TYT'nin, Türkçe ve matematik derslerinde sadece adayların bilgilerini değil, sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgi ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsayacağına işaret edildi.

Dil ve matematiğin, bütün bilim alanlarının ortak ifade aracı olduğu ifade edilen açıklamada, bundan dolayı bu iki dili kullanarak TYT'de adayların sözel ve sayısal yeterliliklerinin ölçüleceği belirtildi.

TYT sorularına ilişkin açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkçe testinde, sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer sosyal bilimler dersleriyle de ilişkili olarak Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel matematik testinde, sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer fen bilimleri dersleriyle de ilişkili olarak temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçmek istiyoruz."

Açıklamada, TYT'ye ilişkin örnek soru ve cevapların, ÖSYM tarafından en yakın zamanda yayınlanacağı da duyuruldu.

Kaynak: AA