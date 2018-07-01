YKS'nin son oturumu başladı
131 bin 453 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üçüncü ve son oturumu YDT, 120 dakika sürecek.
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) başladı.
YKS'nın üçüncü ve son oturumu olan YDT'ye başvuru yapan 131 bin 453 aday, 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınıyor. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDT'de her dil için ayrı soru kitapçığı hazırlandı.
YDT'ye katılan adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Sınavda adaylara 80 soru için 120 dakika cevaplama süresi veriliyor.
YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.
Kaynak: AA