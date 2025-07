YÖK, yurt dışı FETÖ/PDY ile bağlantılı kurumların listesini açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurulu yurtdışı FETÖ/PDY ile bağlantılı kurumlar kara listesini duyurdu.

YÖK, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen yurt dışındaki üniversiteleri tanımama ve bu okullardan mezun olanlara denklik vermeme uygulaması titizlikle devam edildiğini kaydetti.

Tanınma sorgulamasına vurgu yaptı

Açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın da ifadelerine yer verildi. Özvar, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ve ailelerinin çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

"Gençlerimiz ve aileleri e-Devlet üzerinden, Yükseköğretim Kurulumuzun web sayfasından veya bizzat kurumumuza gelip bilgi alarak denklik verilmeyen yani tanınmayan yükseköğretim kurumlarını öğrenebilirler.

Tanınma sorgulaması yapılmadan tercih yapılması, geri dönüşü olmayan sorunlar yaşatabilir."

Açıklamada ayrıca, FETÖ/PDY ile iltisaklı olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bazı yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan kişilerin denklik başvurularının kesin olarak reddedildiği vurgulandı.

Hangi kurumlar kara listede?

YÖK; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Afganistan, Belçika, Bosna-Hersek, Endonezya, Gürcistan, Irak, Kamboçya, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Nijerya, Polonya, Romanya ve Türkmenistan’da faaliyet gösteren ve aralarında üniversiteler, enstitüler ve kürsülerin yer aldığı 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı aldı.

Bazı üniversitelerde de sadece FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen enstitü, merkez ya da kürsüler tanınmıyor.

Bu statüde bulunan 13 enstitü, merkez ve kürsü bulunuyor. ABD’deki University of Houston bünyesindeki Gülen Institute, Avustralya’daki Deakin University’de kurulan Research Chair in Islamic Studies and Intercultural Dialogue ya da Kolombiya’daki Universidad del Rosario çatısı altındaki Centro de Estudios de Turquía bu kapsamda yer alıyor. Kanada’daki University of Waterloo ve Conrad Grebel University College’da yürütülen “Master of Peace and Conflict Studies” ve “Master of Theological Studies” gibi programları da yine aynı kapsamda değerlendiriliyor.

Başvurmadan önce dikkatli olun

Yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmadan önce, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığı, buradan, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı- Okul Tanıma Sorgulama” sayfasından öğrenilebiliyor.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada e-Devlet üzerinden kurum bilgisi görüntülenemeyen durumlarda, öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce Yükseköğretim Kuruluna yazılı olarak başvurarak bilgi almalarının büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Yükseköğretim Kurulunun tanımama kararı verdiği yurt dışı yükseköğretim kurumlarının güncel listesine buradan ulaşabilirsiniz.