YÖM Okulları’nın öğrencisi Nimes Okçuluk Turnuvası’nda dünya üçüncüsü oldu

Geçtiğimiz günlerde Science Olympiad Foundation (SOF) - Uluslararası Matematik Olimpiyatları’ndan 11 madalyayla dönen Yenilikçi Öğrenme Okulları (YÖM Okulları), global ölçekteki başarılarına yenisini ekledi. YÖM Ataşehir Ortaokulu öğrencisi Cemre Kale, 43 ülkeden bin 238 sporcunun katıldığı Fransa’daki Nimes Okçuluk Turnuvası’nda U13 Klasik Yay Kategorisi’nde dünya üçüncüsü oldu.

“Dünyaya Açılan Eğitim Penceresi” vizyonuyla uluslararası bir yapılanmanın içine giren YÖM Okulları, bu başarıyla birlikte beceri odaklı yenilikçi öğrenme programının yanı sıra, öğrencilerin bilim, sanat ve spor alanlarına katılımındaki desteğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Cemre Kale’nin başarısını kutlayan YÖM Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altuntaş, yaptığı açıklamada, “Yarınlara hazır, uluslararası bilgi ve deneyime sahip dünya vatandaşı bireyler yetiştirmenin yolu, onları eğitim hayatında her yönden beslemekten geçiyor. Biz de benimsediğimiz bu vizyon ve eğitim modelimizle, öğrencilerimizi her alanda destekliyoruz” dedi.

YÖM’lüler, Fransa ve İsviçre turuyla kültürel ve bilimsel tura çıktı

YÖM Okulları, öğrencilerinin kültürel ve tarihi deneyimler kazanması ve bilimsel çalışmaları yerinde keşfetmeleri için düzenli olarak yurt dışı gezileri de düzenliyor. Bu gezilerin bir yenisini geçtiğimiz hafta organize eden okul, eğitim koordinatörleri eşliğinde Fransa ve İsviçre turu gerçekleştirdi. Bu sayede öğrenciler, Louvre Müzesi’nden Disneyland’e, Eyfel Kulesi’nden Sorbonne Üniversitesi’ne kadar, Fransa’nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti. Ardından İsviçre’ye giden YÖM’lüler, Cenevre’de dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarını yöneten araştırma merkezi CERN - Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde Power of Air konulu laboratuvar çalışmasına ve 4 farklı deney sunumuna katıldı.

Los Angeles’ta yaz okuluna katılma imkanı

Uluslararası standartlardaki eğitim modeliyle, dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen YÖM Okulları, eğitimi okul dışına taşıyan uygulamalarına yaz aylarında da devam ediyor. California Language Academy (CLA) ile işbirliği yapan kurum, öğrencilerinin ABD’de yaz okuluna katılmasını sağlıyor. 07 Temmuz-20 Temmuz / 21 Temmuz-03 Ağustos tarihlerinde Los Angeles’te gerçekleştirilecek yaz okulu programı kapsamında öğrenciler, bölgeyi tanıma ve yeni kültürlerle kaynaşma fırsatı yakalarken, İngilizce becerilerini de geliştirebiliyor. Ayrıca Los Angeles’te Yaz Okulu’na katılan öğrencilerimiz kendi yaş gruplarından dünyanın farklı noktalarından öğrencilerle bir arada vakit geçirip, çeşitli etkinliklere katılarak network oluşturma imkanı elde ederken, dili yerinde öğrenme fırsatı yakalıyor. CLA’nın yaz okuluna, eğitimine başka okullarda devam öğrenciler de kayıt yaptırabiliyor.