Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurusu için son gün!
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvuruları için bugün son gün. Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar bugün 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 21-22 Haziran'da yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularına ilişkin açıklama yayınladı.
Açıklamaya göre, YKS'nin 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemleri bugün tamamlanacak.
Sınav başvurusunu ve ücret ödeme işlemini henüz tamamlamayan adaylar, bugün saat 23.59'a kadar başvuru ve ücret ödeme işlemlerini yapabilecek.
21-22 Haziran'da yapılacak sınava başvurmak isteyen adaylar, ayrıntılı bilgiyi ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan 2025-YKS Kılavuzu'nda inceleyebilecek.