Yuvam Dünya İklim Akademisi ile iklim dostu nesiller yetişecek

Gelecekte bizi neyin beklediğine ilişkin tahminler her geçen gün ürküten verilerle artsa da, iklim meselesi konusunda her yaşa hitap edecek bir mücadele rotası belirlemek şart. Bu alandaki eksikliği hisseden Yuvam Dünya Derneği, iklim sorunu ile baş etme becerisini geliştirmeyi amaçlayan ‘İklim Akademi’sini hayata geçireceğini duyurdu.

Teorik ve pratik içeriklerle beraber saha çalışmalarının da içinde yer aldığı Yuvam Dünya İklim Akademisi, doğayla yeniden bağ kurulmasını amaçlayan eğitim programları düzenleyecek. İklim meselesi, psikoloji, tıp, ormancılık gibi birçok alanda çeşitli çalışmalara imza atan akademide, Bilim Kurulu ile disiplinler arası uzmanlar öncülüğünde eğitim sağlanacak. Akademi’nin temel meselesi ise iklim sorunlarıyla mücadelede hem bugünün hem de geleceğin nesillerini güçlendirmek var.

Ebeveynlerle buluşuyor

İklim Şampiyonları Programları ile hem gençlere hem de çocuklara iklim kriziyle baş etme becerileri kazandıran dernek, ayrıca iklim sorunuyla nasıl baş edilebileceğine ilişkin de rehberlik görevini üstleniyor. Öte yandan Yuvam Dünya Derneği, ‘sürdürülebilirlik’ temelinde düzenlenen iklim seminerleri ile hem üniversite öğrencileri hem de ebeveynlerle buluşuyor.

Yaklaşık 40 bin kişiye ulaşıldı

2020-2022 yıllarında verdiği eğitimlerle 40 bine yakın kişiye ulaşan Yuvam Dünya Derneği, Kurumsal Kültür Dönüşümü programıyla da kurum çalışanları ve aileleriyle farklı alanlarda çeşitli eğitimler gerçekleştiriyor. Bu eğitimlerde, iklim krizi, sürdürülebilirlik, sıfır atık yaşam, sürdürülebilir finans ve döngüsel ekonomi konularında uzun soluklu davranış değişikliğinin sağlanmasının üzerinde ayrıca duruluyor.