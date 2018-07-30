Açık havada sinema keyfi sürüyor…

30 Temmuz 2018

FARUK ŞÜYÜN

Açık havada sinema etkinlikleri Ağustos ayında da devam ediyor… “Serinleten dondurmalı sinemalar”ı geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştık https://www.dunya.com/ehlikeyf/serinleten-dondurmali-sinemalar-haberi-422472. Bu hafta, üç farklı yerdeki gösterilerle devam ediyoruz:

bomontiada

bomontiada Eylül ayına kadar yaz boyunca her Çarşamba TV+ sponsorluğunda “Açık Havada Başka Sinema” etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Katılım ücretsiz olan etkinlikte 1 Ağustos Çarşamba akşamı 21.30’da Las Herederas gösterilecek… Filmin konusu kısaca şöyle:

Asunción'dan olan ve varlıklı ailelere sahip Chela ve Chiquita 30 yıldan fazladır beraberdirler. Ama son zamanlarda maddi durumları kötü gider ve eşyalarını satmaya başlarlar. Borçları yüzünden Chiquita dolandırılık suçuyla hapse girince, Chela yeni bir gerçeklikle yüzleşir ve ileri yaşta bir grup varlıklı kadına taksi şoförlüğü yapmaya başlar. Bu sırada çok daha genç Angy ile tanışır, yeni ve güçlü ilişkiler kurmaya başlar.

Four Seasons Hotel Bosphorus

Four Seasons Hotel Bosphorus ile Türk Telekom Prime’ın yaptığı işbirliği ile başlatılan film gösterimleri sürüyor… Açık hava sinemasından Türk Telekom Prime müşterileri ile otel misafirleri ücretsiz faydalanabiliyor. Otel misafiri olmayanlar belli bir ücret karşılığında açık hava sinemasını izleyebiliyor. Ağustos ayı programı şöyle:

7 Ağustos Salı Coco (Türü: Animasyon-Fantastik / Yönetmen: Lee Unkrich, Adrian Molina / Oyuncular: Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael Garcia Bernal)

14 Ağustos Salı Avengers Sonsuzluk Savaşı (Türü: Macera-Aksiyon / Yönetmen: Joe ve Anthony Russo / Oyuncular: Robert Downey, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo)

28 Ağustos Salı Ocean’s Eight (Türü: Komedi-Polisiye / Yönetmen: Gary Ross / Oyuncular: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway.

Tepe Nautilus

Tepe Nautilus ziyaretçileri ay sonuna kadar yapılacak gösterimlerde açık havada film izleyebilecekler… Film gösterimleri 3 Ağustos’ta Gülse Birsel’in yazdığı ve başrolünde yer aldığı Aile Arasında, 10 Ağustos’ta Bedran Güzel’in başrollerinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın olduğu filmi Yol Arkadaşım ve 31 Ağustos’ta Gupse Özay’ın yazıp yönettiği Deliha 2 isimli komedi filmleriyle devam edecek. Etkinlikler, Tepe Nautilus Açık Otopark’ta saat 21.00’da başlayacak…