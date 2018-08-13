Adana Lezzet Festivali Ekim'de: "Gelenekselin gücü adına!"

13 Ağustos 2018

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde 12-14 Ekim tarihlerinde yapılacak 2. Adana Lezzet Festivali, tamamen Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanacak. "Gelenekselin Gücü Adına!" temasıyla Adana'nın yerel mutfak değerlerini, şeflerini ve üreticilerini merkeze alan 2. Adana Lezzet Festivali ile bu değerleri Türkiye ve dünya çapında tanıtmak, turizmin gelişimine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Merkez Park'ta kurulacak festival merkezinde Adana'nın sahip olduğu mutfak kültürünün uluslararası boyutta bir uygulama ve katılımla ziyaretçilere yaşatılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Adana Lezzet Festivali'nde bu sene, Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğinin yanı sıra şehrin sahip olduğu ve öne çıkarmak istediği sokak lezzetleri, su ürünleri, kebaplar ve tarım mahsulleri gibi öğeler de etkinlik alanına yayılacak.

Yerel ve ulusal şeflerin yanı sıra Michelin yıldızlı uluslararası isimlerin gastro-şovlarıyla zenginleşecek festival, gastronomi tutkunlarını Adana'da buluşturmayı amaçlıyor. 2. Adana Lezzet Festivali kentin önde gelen lezzet markalarının stantlarıyla renklenirken, alanda kurulacak çeşitli etkinlik noktalarında tadım seansları, söyleşiler ve mutfak atölyeleri gerçekleştirilecek.

Vali Demirtaş: Lezzet tutkunlarını bekliyoruz

12-14 Ekim tarihlerinde gastronomi dünyasının önemli isimlerini Adana'da ağırlayacaklarını belirten Adana Valisi Mahmut Demirtaş şöyle diyor:

"Adana Valiliği olarak kentimizin sahip olduğu değerlerin tanıtımını yapmak, tarihiyle, doğal ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken ilimizi her açıdan hak ettiği konuma taşımak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz ‘Adana Lezzet Festivali'nin gördüğü yoğun ilgi, bizleri hayli mutlu etmişti. Festivalin, bu yıl çok daha büyük bir ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Yerli ve yabancı misafirlerimizi kentimizde en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Tüm lezzet tutkunlarını, Adana'mızın zengin mutfağını ve eşsiz damak lezzetini keşfetmeye çağırıyorum."

2. Adana Lezzet Festivali, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği ve Mutfak Dostları Derneği tarafından destekleniyor.