Biliyor musunuz?

08 Ocak 2018

Arçelik'in yeni nesil mağaza dönüşümünü…

Arçelik, müşteri deneyimi odaklı yeni nesil mağaza dönüşümünü, Akmerkez'de 25 yıl önce faaliyete geçen ilk AVM mağazasıyla sürdürüyor. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un açılışını yaptığı Akmerkez'deki yeni konsept mağaza, ürün çeşidi ve hizmetleriyle müşteri deneyimini farklılaştırmayı hedefliyor.

Açılışta konuşan Arçelik A. Ş. CEO'su Hakan Bulgurlu, "Dijital dönüşüm perakende sektörünü de dönüştürüyor. Tüketiciler yenilikçi alışveriş deneyimleri arıyor. Biz de kişisel deneyimi önceliklendirerek mağazalarımızı salt alışveriş mekanları olmaktan çıkarıp katma değerli yaşam alanlarına çeviriyoruz" dedi.

Borusan Contemporary'nin çocuk atölyelerini…

Borusan Contemporary'de geleceğin sanatçı adaylarının ve yaratıcı kuşakların yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen çocuk atölyeleri yeni yılda da devam ediyor.

Çocuklar, Kodlama Atölyesi'nde en temel kodlama tekniği Scratch ile tanışacak, Arduino Atölyesi'nde ise programlama ve elektroniğe başlangıç yapacaklar. Kodlama Atölyesi, 9-14 yaş aralığındaki çocuklar için, 13 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında 4 hafta boyunca her cumartesi 10.30-13.30 saatleri arasında düzenlenecek. Arduino Atölyesi ise teknoloji ve elektroniğe meraklı, ve elektroniğe başlangıç yapmak isteyen 10-14 yaş aralığında çocuklar için, 13 Ocak– 3 Şubat 2018 tarihleri arasında yine 4 hafta boyunca her cumartesi 14.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bearnez sosun Türkiye'de satıldığını…

Fransız mutfağındaki beş temel sostan biri olan bearnez sos, hazır olarak Türk lezzet severlerle de buluşuyor.

Özellikle et yemekleri ve patates kızartmasıyla uyum sağlayan sos, ızgara balıklara da sürülebiliyor. Bearnez sos, tarhun, tereyağı, soğan, karabiber, tarhun sirkesi ve yumurta sarısı ile hazırlanıyor.

Yalnız Konya Havzası'nda yaşayan balıkları….

Konya Havzası, yeryüzünde sadece Konya Havzası'nda yaşayan 15 balık türüne ev sahipliği yapıyor.

Bu 15 balık türünün 14'ünün nesli ise dünya üzerinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nadir balık türlerine Tuz Gölü, Melendiz Çayı, Cihanbeyli İnsuyu, Ereğli Sazlıkları ve Beyşehir Gölü gibi alanlarda halen rastlamak mümkün. Bu alanlar içinde balık türleri için en önemli yaşam alanı ise Beyşehir Gölü Havzası.

Süreyya Operası'ndaki fuaye konserlerini…

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası tarafından gerçekleştiren ücretsiz fuaye konserlerinin ilki 8 Ocak Pazartesi Saat 18.00'da Can Okan Fuaye Konseri - Piyano Resitali ile gerçekleştirilecek. 26 Şubat Pazartesi Saat: 18:00'de Çağdaş Türk Bestecileri, 2 Nisan Pazartesi Saat: 18:00 Nemeth Quartet konserleri, program kapsamında izleyicilerle buluşacak…

Kahve tüketimi ile yaşam süresi ilişkisini…

Sabri Ülker Vakfı, "Bilim Bunu Konuşuyor" platformu aracılığıyla bu kez beslenme ve sağlık gündeminde sıklıkla tartışılmaya başlanan kahve ve kronik hastalıklar arasındaki ilişkiye yönelik bilim çevrelerinin görüşlerini aktardı. Buna göre kahve tüketimi yüksek olan erkek ve kadınların, hiç kahve tüketmeyenlere göre kronik hastalıklara yakalanma riski sırasıyla erkeklerde yüzde 12, kadınlarda ise yüzde 7 düşük.

Kahve tüketimi ile farklı hastalıklara bağlı yaşam sürelerinin kısalma nedenleri incelendiğinde ise kahve tüketimi yüksek olan erkek ve kadınlarda, hiç kahve tüketmeyenlere göre sindirim sistemi hastalıklarına bağlı hastalık riskinin sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 40 daha az olduğu bildirildi. Hiç kahve tüketmeyenlere göre, kahve tüketimi yüksek olan erkek ve kadınlarda ise dolaşım sistemi ve serebro vasküler hastalıklara bağlı yaşam süresinin kısalma riskinin sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 30 daha az olduğu da belirtildi.