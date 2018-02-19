Biliyor musunuz?

19 Şubat 2018

FARUK ŞÜYÜN



“Fark Yaratan” Her Yerde Sanat Derneği’ni…

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı Fark Yaratanlar programı, dokuzuncu sezonuyla devam ediyor. Fark yaratan çalışmaların kısa videolarının hazırlanıp internette ve televizyonda yayınlanmasıyla projelerin görünürlük kazanmasını ve izleyenlere ilham vermesini hedefleyen Fark Yaratanlar programı, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı artırmayı amaçlıyor. Dokuzuncu sezonun dokuzuncu Fark Yaratan’ı Mardin’de yaşayan farklı dil, din ve kültürlerden çocukların ayrımcılıktan uzak bir ortamda bir araya gelmeleri amacıyla kurulan Her Yerde Sanat Derneği oldu.

Her Yerde Sanat Derneği, 2012 yılında Pınar Demiral ve arkadaşları tarafından çocuk ve gençler için sürdürülebilir ve yaşamlarına dokunabilecek çalışmalar yürütmek amacıyla kuruldu. Mardin’de tek seferlik bir festival fikrinden yola çıkılarak kurulan dernek, Türkiyeli ve Suriyeli çocuk ve gençleri bir araya getirerek sanatın ortak dil olduğu eğlenceli bir yaşam alanı sunuyor. Bugüne kadar sanat aracılığıyla 300 bine yakın çocuğun hayatına dokunan Her Yerde Sanat Derneği, çocukların hem geleceklerinde hem de hayal dünyalarında kolay kolay unutulmayacak kocaman bir fark yaratmayı hedefliyor.

Beyond24 İstanbul’u…

Güverte Film tarafından düzenlenecek Beyond24 İstanbul’da Yavuz Turgul ve Tony Gatlif gibi isimlerin de yer aldığı 60’a yakın konferans ve panel gerçekleşecek. Beyond24 İstanbul hakkında yapılan açıklamada şöyle deniliyor: “Beyond24 İstanbul, sinemanın ihtiyaç duyduğu motivasyon ve kaynağa diğer yaratıcı sektörlerle kuracağı etkileşimle ulaşmasına imkân yaratmayı öncelikli hedefi olarak belirliyor. Teknoloji, iletişim, medya, eğlence gibi film dünyasıyla güçlü ilişkilere, ancak kısıtlı fikir alışverişine sahip alanlardan uzmanları film sektörüyle bir araya getirmeyi amaçlayan Beyond24 İstanbul, bu amacı doğrultusunda zengin içerikli konferans serisi ve kariyer alanıyla öğrenmeye açık herkesi bu iki gün sürecek etkinliğe davet ediyor.” Beyond24 İstanbul, 3-4 Mart 2018 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsünde gerçekleşecek.







Divan Otelleri’nin vejeteryan ve glütensiz mönüsünü…

Divan Otellerinin “Gününü Güçlendir” mönüsü, İstanbul, Divan Suites İstanbul G-Plus, Divan Ankara, Divan Express Eskişehir, Divan Mersin ve Divan Erbil’de Divan şeflerinin dokunuşlarıyla misafirlerle buluşuyor. Portakal segmenti, bezelyeli humus, kırmızı kinoa, kabak kızartması ve narenciye sirkesi eşliğinde servis edilen “Buffalo Mozzarella Kâsesi”, kavrulmuş fındık ile lezzetlendirilen “Patio Kasesi”, “Kinoa Salatası”, “Glütensiz Makarna”, karamelize mantar ve pırasanın buluştuğu “Kepekli Pizza” ve vejetaryen ekmek krakerleri ile sunulan “Fırında Feta Peyniri”nin yer aldığı “Gününü Güçlendir” mönüsünda tatlı da sunuluyor… Mönüde mango ve tutku meyve şerbeti ile “Vanilyalı Soya Sütlü Panna Cotta” ve yoğurt-chia dondurma ile servis edilen “Pancarlı Portakallı Jöle” servis ediliyor…





Boat Show Eurasia Kara Fuarı’nı…

Tutkusu deniz olanlar, Tuzla Viaport Marina’da düzenlenen Boat Show Eurasia Kara Fuarı’nda buluşuyor. 25 Şubat’a kadar devam edecek fuarda boyları 3 metre ile 36 metre arasında değişen tekneler sergileniyor. Etkinlikte dünya prömiyerini yapacak olan 35 adet lansman teknesi de ilk kez deniz tutkunlarıyla buluşuyor. 24 ülkeden katılım olan fuarda boyu 25 metre altı olan 200 tekne özel olarak kurulan kapalı alanda yer alırken 25 metre üstü 76 tekne ise ilk kez denizde sergileniyor. Fuarda teknelerin yanı sıra, elektrikli deniz bisikletleri, sualtı kameraları, tekne ekipmanları, sürat tekneleri ve botlar vb. denizcilik sektörüne yönelik ekipman ve aksesuarlar da bulunuyor.

Harvey Nichols’taki çikolatadan tabloyu…

arvey Nichols ve Le Cordon Bleu işbirliği ile bir çikolata tablosu hazırlandı… Uluslararası mutfak sanatları okulu Le Cordon Bleu’nün eğitmen şeflerinin ve Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu öğrencilerinin hazırladığı, toplamda 200 kilogram çikolata kullanılarak ortaya çıkarılan “Aşkın En Tatlı Hali” isimli eser, Harvey Nichols Kanyon’da Şubat ayı boyunca çikolata ve sanat severlerin beğenisine sunuluyor.





Blue Man Group’un gösterilerini…

Blue Man Group, Zorlu PSM ve BKM işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleştirdiği şovlarına devam ediyor… İzleyicilerin arasına karışan ve onları da gösteriye dahil eden mavi adamlar, 25 Şubat’a kadar Zorlu PSM’de. Blue Man Group’un şovları, her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Aralıksız 90 dakika süren şovda mavi adamlar, hiç konuşmadan, sadece müzik ve hareketlerle iletişim kuruyor…