Biliyor musunuz?

09 Temmuz 2018

Tchibo'nun taşınabilir manuel espresso kahve makinesini…

Tchibo Cafissimo Pocket ile seyahat etmeyi ve açık hava aktivitelerini sevenlerin kahvesiz kalmaması amaçlanıyor.

Cafissimo Pocket, elektriğe ihtiyaç duymadan, elle uygulanan basınçla çalışıyor. Kapsül haznesine espresso kapsülünü yerleştirmek, sıcak suyu su haznesine koymak ve pompa mekanizmasına basınç uygulamak yeterli oluyor. Cafissimo Pocket, mini boyutu ile yer kaplamıyor ve çantalarda kolaylıkla taşınabiliyor.

Da Mario'nun yeni mönüsünü…

İtalyan mutfağının temsilcilerinden Da Mario, yaz mönüsünde mevsimsel sebzelerden ilham alarak hazırladığı yeni lezzetlere yer veriyor.

Da Mario'nun mönüsünde başlangıç olarak tercih edilebilecek yeniliklerden biri kabak çiçeği ve buffalo ricotta peynirinin eşlik ettiği Sicilya patlıcan caponata. Deniz börülcesi ve bakla püresi ile sunulan kızarmış enginar "carbonara" ve brokoli, yeşil bezelye, kuşkonmaz ve domatesi bir araya getiren "fusulli" de mönüde. Makarna tutkunları içinse spaghetti alle vongole sunuluyor. Levrek carpaccio ve Belçika hindibası ile portakallı ızgara jumbo karides deniz ürünü sevenler, bebek sebzelerin eşlik ettiği "kuzu biftek" ise kırmızı et sevenler için. Yenilenen mönüde yaz aylarında hafif salataları tercih edenler için ise kırmızı pancar, yeşil fasulye ve pecorino'lu siyah mercimek salatası, insalata di lenticchie nere öne çıkıyor. Tatlılar arasında kiraz ve naturel sızma zeytinyağı dondurma ile sunulan maskarpon mus da yeni mönüde yer alanlardan…

La Mia Luce'deki yaz tatlarını…

La Mia Luce yazın sıcak günlerinde misafirlerini, taze mevsim sebzeleri ve deniz ürünlerinin ön planda olduğu yemekleri ile karşılıyor. Insalata saporita, özel reçete ile hazırlanan melanzane alla parmigiana, Akdeniz yeşilliklerinin ızgarada pişen taze somon balığına eşlik ettiği salmone alla griglia mönüde yer alanlardan…

Avokado ve karidesin İtalyan soslarıyla birleştirilmesi ile hazırlanan avocado e gamberetti, melanzane alla parmigiana başlangıçlardan. Enginarın portakal suyunda marine edilmesi ile hazırlanan ve üzerine parmesan peyniri eklenerek servis edilen insalata di carciofi hafif lezzetleri tercih edenlere. Somon füme üzerine Akdeniz yeşillikleri, avakado, parmesan peyniri ve koçan mısır ile sunulan insalata saporita bu yazın İtalyan salatalarından. Tagliata con asparagi kırmızı et severler, salmone alla griglia ise balık severler için...

Leb-i Derya'nın "ikinci on beşin başı" dediğini…

On beş yıllık restoran tecrübesini sürdüren Leb-i Derya, "ikinci on beşin başı" diyerek çıktığı yeni serüvende, minimal bir ortamda özgür hissetmek için Kaptan Köşkü, Ana Salon ve nostalji severleri için Cep Meyhane'siyle hizmet veriyor.

Yemek öncesi ikram edilen tadımlık baharatlarla çeşnilenmiş zeytinyağından ana yemeğe kadar Nazım şefin asırlık reçetelerden esinlenerek şekillendirdiği mönü sunuluyor. Otlar da Leb-i Derya'nın lezzet tamamlayıcıları olarak dört mevsim mutfaktan eksik olmuyor. Mönü danışmanlığını Yoldaş Sönmez'in yaptığı Leb-i Derya tatları arasında çingene salatası, boz fıstıklı ve Ezine peynirli ezme, Madame Nazen'in topik'i, taramanın yanı sıra dana kaburga börek, lahana salatasıyla servis edilen balık köftesi, kuzu tiftik gibi lezzetler de yer alıyor. Tatlılar arasındaysa yufkada Antep fıstıklı helva ve çikolata sufle bulunuyor…

Nişantaşı'nın yeni butik oteli Nish Palas'ı…

Hyatt Otel zincirinin Türkiye'deki ilk örneği olan The Unbound Collection by Hyatt imzasına sahip Nişantaşı'nın butik oteli Nish Palas, konuklarını ağırlamaya başladı.

Misafirlerine ev rahatlığında bir ortam sağlamak amacıyla 45 odalı bir butik otel olan ve "Palas" adı verilen tipik tarihi apartmanın post modern yorumu olarak hizmet veriyor. Nish Palas'ta, İstanbul Boğazı manzaralı Glens Roof teras barı ile içerisinde geleneksel terapilerin yapıldığı hamam ve SPA da bulunuyor… Nish Palas İstanbul Genel Müdürü Bülent Kılıç; "Nişantaşı'nın elit, köklü lokal hayatını deneyimleyeceğiniz Nish Palas İstanbul, giriş katında hizmet veren gerçek İtalyan lezzetlerine yer verilen Glens restoran ile özgür bir deneyim yaşamak isteyen herkesi bekliyor" diyor.

Sabiha Gökçen'deki toplantı ofislerini…

TT Stadyumu, AVM gibi farklı mekânlarda coworking hizmeti veren Workinton, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da şube açtı.

Workinton Sabiha Gökçen, kısa süre içinde çok seyahat eden, trafik karmaşasından uzak kalmak ve zamanı iyi değerlendirmek isteyen kurumsal firma çalışanlarını hedefliyor. Workinton Sabiha Gökçen, havalimanının kara tarafında iç hatlar ve dış hatların tam ortasında yer alıyor ve 500 metrekare alanda 3 toplantı odası ve 70 kişilik coworking alanına sahip. Workinton CEO'su Pınar Massena, "Dünyada ve ülkemizde iş yapış şekilleri tamamen değişti. Kimse sabit bir mekâna ve zamana bağlı kalmak istemiyor. Vaktimiz az ve her şey çok hızlı olsun istiyoruz. Biz de ülke ve şehir dışından müşterileri ile hiç vakit kaybetmeden toplantı yapmak isteyen kurumsal müşterilerimiz ve havalimanında bulunup vakti olan örneğin bir aktarma için beklemesi gelen ama aynı zamanda konforlu bir ortamda çalışmak isteyenler için bir çözüm düşündük ve Workinton Sabiha Gökçen'i hayata geçirdik." diyor.