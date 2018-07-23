Biliyor musunuz?

23 Temmuz 2018

FARUK ŞÜYÜN

Beymen’deki Borsalino şapkaları…

1857 yılından bu yana şapka koleksiyonları ile tanınan İtalyan markası Borsalino’nun yönetmen Fellini'nin La Dolce Vita filminden ilham alan 2018 yaz koleksiyonu Beymen’de… 1960’lı yılları yeniden yorumlayan Borsalino kadın koleksiyonundaki Panama şapkaları, parlak renkli şeritlerle; geniş kenarlı püsküllü modeller ise geometrik desenli fularlar ya da siyah-beyaz tığ işi rafya işlemelerle zenginleşiyor. Ekvador hasırından el işçiliği ile hazırlanan erkek koleksiyonu, çizgili vintage şeritleri, geometrik kenarlatı, zarif papyon detayları ile dikkat çekiyor.

Jaguar’ın elektrikli pop-up showroom’unu…

Jaguar’ın 480 km’ye ulaşan menzilli SUV’u Yeni Jaguar I-PACE, Bodrum Yalıkavak Marina’da kurulan konsept showroom “Jaguar Electric Zone”da 2 Eylül’e kadar meraklılarıyla buluşuyor. Spor otomobil performansı ve beş koltuklu SUV’u bir araya getiren tamamen elektrikli Jaguar I-PACE, dört çeker özelliği ve yükselebilen süspansiyonları sayesinde asfalt yolların dışında da performans sergileyebiliyor. 400 BG güç sağlayan elektrikli motoru ile 0’dan 100 km/sa hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor ve bunu sessiz bir şekilde sağlıyor.

Soğuk Türk kahvesini…

Kahve Dünyası, “Soğuk Türk Kahvesi”ni mönüsüne ekledi. Arabica çekirdeklerinin özel olarak kavrulmasıyla yapılan soğuk Türk kahvesi, süt, bitter kaşık çikolata, buz, bitter rende çikolata, çikolata sos ile hazırlanıyor.

Eataly’deki her güne farklı fırsatları…

Eataly İstanbul hafta içi 4 gün boyunca belli aralıklarla Eataly’nin İtalyan şefleri eşliğinde tadımlar ve belirli ürün gruplarında yüzde 20’ye varan indirimler yapıyor. Günlük balık ve deniz mahsulleri ve et ürünlerinde indirim fırsatları Mamma Mia Pazartesi’de. Viva la Pasta Salı günü taze makarna şefleri tarafından günlük olarak hazırlanan makarna çeşitleri ve soslar indirimli olarak sunuyor. Fresco Çarşamba günlerinde ise Eataly Manavı’nda taze sebze ve meyvelerde fırsatlar var. Günlük olarak özel hazırlanan ev yapımı ricotta’dan mozzarella’ya, burrata’dan stracciatella’ya kadar pek çok çeşitte indirim fırsatları ise Oggi Formaggi Perşembe günleri. Kampanyaların yanı sıra indirim günlerine özel tadımlar ve belirli aralıklarla İtalyan şeflerin reçetelerinin Eataly misafirleri ile paylaşılacağı tadımlar da gerçekleştiriliyor.

Bodrum’daki Gaziantep Yemekleri Haftası’nı…

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, 23-27 Temmuz tarihleri arasında Gaziantep Yemekleri Haftası düzenliyor. Etkinlikte Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un Executive Şefi Orhan Demirok ve ekibi yemekleri Gaziantepli şeflerle birlikte pişirecek. Beş gün boyunca devam edecek programda 23 ve 25 Temmuz tarihlerinde sofralar, otel misafirleri için kurulacak; 24, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde ise diğer misafirler ağırlanacak.

“Mevsimlerden Yaz” Workshop’unu…

USLA’nın İstanbul Mecidiyeköy’deki, eğitim mutfağında 2 Ağustos Perşembe günü 19.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek “Mevsimlerden Yaz” Workshop’una gelen katılımcılar, domateslerle yemekler yapabilmenin ipuçlarını öğrenecekler. “Rosto Domates Özlü Çorba”, “Napoliten Soslu Karidesli Spaghetti” ve “Domatesli Chimuchiri Levrek” gibi domatesin tat kattığı, yaz mevsimine özgü lezzetler USLA şefleri tarafından uygulamalı olarak anlatılacak.

Özsüt’ün soğuk spesiyallerini…

Özsüt, yaz ayları için soğuk spesiyaller sunuyor. Limonata ve çilekli limonata; günlük çiftlik sütünün meyveler ile buluştuğu smoothie; kahve çekirdekleriyle üretilen, Türk damak tadına uygun, soğuk servis edilen özel harmanlanmış kahveler; sponge kekin, çikolatalı mus, vişneli parfe ve Fildişi çikolatalı parfe ile bütünleştiği bubble pasta bunlar arasında…