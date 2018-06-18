Bodrum Müzik Festivali 14 yaşında

18 Haziran 2018

Bodrum Müzik Festivali, 4-8 Ağustos tarihleri arasında Doğuş Grubu'nun kurucu sponsorluğunda; fizy, DenizBank, Audi, D-Marin ve TV+'ın katkılarıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Bodrum Müzik Festivali, 2005 yılından bu yana Türkiye ve dünyanın tanınmış orkestra, topluluk ve solistlerini Bodrum'da bir araya getiriyor. Festival kapsamında konserlerle birlikte, sinema gösterimleri ve klasik müzikle iç içe geçen rehberli turlar da bulunuyor.

Bu yıl festivalin ilkleri arasında, Fazıl Say'ın Güz Şarkıları albümünün seslendirileceği ve tamamıyla Philip Glass'a adanmış bir program ile yeni neslin yıldız piyanisti Víkingur Ólafsson'ın konuk edileceği Gece Konserleri dikkat çekiyor. Ayrıca yıldızı parlayan genç sanatçıların yer alacağı Gün Batımı Konserleri de sürüyor.

Bodrum Müzik Festivali bu yıl ayrıca, İstanbul Müzik Festivali ile işbirliğine giderek piyanist Gülsin Onay ve film yönetmeni Murathan Özbek'in yer aldığı "Yolda" adlı çok disiplinli projeye de imza atıyor.

Beş gün sürüyor

Bodrum Müzik Festivali beş gün boyunca, Fazıl Say, Gülsin Onay, Murat Karahan, Christina Pluhar, Lauren Fagan, Alina Pogostkina, Víkingur Ólafsson ve Avi Avital gibi yıldızların yanı sıra; Sevil Ulucan, Hillel Zori, İbrahim Yazıcı, Erman Türkili, Çağ Erçağ, Gülru Ensari, Dorukhan Doruk, Camille Thomas ve Veriko Çumburidze gibi virtüozları da müzikseverlerle buluşturuyor. Festival ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, L'Arpeggiata, Olten Quartet ve LUDWIG Orkestrası gibi topluluklara da ev sahipliği yapıyor.

Festival, Şevket Sabancı Parkı'nda gerçekleşecek Sabah Konserleri, D-Marin Turgutreis Amfi Tiyatro'da Gün Batımı Konserleri, D-Marin Turgutreis'teki Akşam Konserleri, The Marmara Bodrum'daki Gece Konserleri, Bodrum Mozole Anıt Müzesi'nde rehberli turlar ve konserler ile birlikte Cinemarine Açıkhava Sineması'ndaki film gösterimleriyle Bodrum'a yayılmayı hedefliyor.

Festival kapsamında uluslararası müzik kariyeriyle tanınan, dünyanın en önemli orkestraları ve şefleriyle birbirinden başarılı konserlere imza atan, özellikle de Ahmed Adnan Saygun yapıtlarının dünyaya tanıtılmasında öncülük eden piyanist Gülsin Onay'a "Onur Ödülü" takdim edilecek.

Sanata Bi Yer sergisi

Doğuş Grubu'nun Sanata Bi Yer platformu, Bodrum Müzik Festivali kapsamında çeşitli noktalarda sanata alan açıyor. "Sanata Bi Yer" platformuna ait işlerden bir seçki 14. Bodrum Müzik Festivali kapsamında D-Marin Turgutreis Marina'da sergilenecek.

Ara Güler Sergisi

Doğuş Grubu, fotoğraf dünyasının duayenlerinden Ara Güler'in sanatçı kimliğini ve eserlerini gelecek nesillere taşımak amacıyla arşivi ve müzesi için işbirliği yapıyor. Bu yılın ikinci yarısında Doğuş Grubu tarafından Bomontiada'da açılması planlanan Ara Güler Müzesi'nin bir yansıması olarak Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi koleksiyonundan farklı dönemlere ait Bodrum temalı bir fotoğraf seçkisi 14. Bodrum Müzik Festivali kapsamında The Marmara Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak.

Festival biletleri

mobilet.com ve mobilet iOS uygulaması üzerinden alınabilecek festival biletleri, genel satış öncesinde DenizBank müşterilerine özel olarak iki gün boyunca ön satışta olacak. Tüm bilet gelirleri Tohum Otizm Vakfı ve Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlanan festivalde bu sene Gülsin Onay'ın vereceği konserin bilet gelirleri de Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'ne aktarılacak.