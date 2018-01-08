Çukurovalılar, kitap fuarında buluşuyor

08 Ocak 2018

TÜYAP Adana Fuarcılık A. Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Çufaş Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde sürüyor.

Çukurova Kitap Fuarı'nın konukları arasında İpek Ongun, Altan Öymen, İlber Ortaylı, Gülten Dayıoğlu, Ayşe Kulin, Canan Karatay, Üstün Dökmen, Arif Keskiner, Mine Söğüt, Ahmet Şimşirgil, Aret Vartanyan, Deniz Kavukçuoğlu, Sinan Yağmur, Adnan Özyalçıner, Semih Poroy, Ercan Kesal, Sinan Meydan, Mine Soysal, İhsan Eliaçık, Yekta Kopan, Canan Tan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Mehmet Genç (Rotasız Seyyah), Mine G. Kırıkkanat, İbrahim Kaboğlu, Nebil Özgentürk, Tarık Tufan, Feridun Düzağaç, Nevşin Mengü, Sibel Eraslan, Hikmet Anıl Öztekin, Bağış Erten, Yunus Ozan Korkut, Deniz Ülke Arıboğan, İsmail Saymaz, Turhan Günay, Metin Celâl, Ercan Karakaş, Ataol Behramoğlu, Kemal Hamamcıoğlu, Enver Aysever ve pek çok yazar, şair ve biliminsanı bulunuyor.

Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Son gün kapanış saati ise 19.00.