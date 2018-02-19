Dünyanın en büyük elmasının adı, otomobile de verildi

19 Şubat 2018

FARUK ŞÜYÜN

Rolls-Royce yeni suv aracını 3 yıl önce Financial Times'ta çıkan yazıyla duyurmuştu. Şirketten geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada yeni suv motorlu aracına dünyanın en büyük elmasının adı olan ''Cullinan'' adı verileceği kaydedildi…

Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller konuyla ilgili olarak "Bu isim bizim sıradışı yeni aracımıza tıpatıp uyuyor. ‘Cullinan,’ kusursuz kalitesiyle, gerçek lüksün olasılıklarını yeniden kalibre eden varlığıyla fark yaratıyor. Tıpkı bugüne kadar bulunan en büyük ve en kusursuz elmas olan Cullinan elması gibi bir mükemmellik ile gün ışığına çıkıyor. Cullinan elmasının yaratılışına giren binlerce yılın epik süreçlerinden esinlendik. Aracın adı, yeni aracımızın birçok yönünü vaat ediyor ve bünyesinde barındırıyor. Saygıdeğer Charles Rolls'un öncü, maceracı ruhunu, Sir Henry Royce'un ise yenilikçi mühendislik ruhunu yansıtıyor. Elbette, dünyanin neresine giderse gitsin mutlak lüksü simgeliyor" dedi…