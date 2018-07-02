Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 Avrupa ülkesi

02 Temmuz 2018

Euro kullanmadan yurt dışı seyahati yapmak, Avrupa ülkelerine gitmek mümkün. Biletall.com'un derlediği listede Sırbistan, Romanya, Macaristan, Ukrayna ve Çekya yer alıyor. İşte o ülkelerin para birimleri ve güncel TL karşılıkları…

Sırbistan

Doğal güzellikleri ve Slav mimarisi ile Sırbistan gezilmeye değer ülkelerden biri. Bunun yanında para birimi olarak ülkede Sırp Dinarı'nın kullanılması ve gündelik masrafların ucuzluğu Sırbistan'ı oldukça çekici kılıyor. Bir öğün yemeği ortalama 2-3 Euro ile karşılayabilmek mümkünken gerek şehir içi gerekse şehir dışı ulaşım fiyatları da oldukça uygun. Ayrıca, eğer kalacak yer konusunda çok rahat düşkünü değilseniz gecelik 5-6 Euro'ya bulabileceğiniz pansiyonlar mevcut.

Romanya

Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yer almasına rağmen Euro, burada para birimi olarak kullanılmıyor. Romanya'nın para birimi Rumen Leyi. 1 Rumen Leyi'nin de yaklaşık olarak 1.14 TL'ye karşılık geldiği düşünülürse, oldukça hesaplı bir şekilde ülke içerisinde seyahat etmek mümkün. Aynı şekilde ülke içerisinde yer alan restoranların ucuz olduğu biliniyor.

Macaristan

Romanya gibi Macaristan da Avrupa Birliği içinde yer alıyor. Macaristan'ın para birimi Macar Forinti. 1 Macar Forinti'nin 0,016 Türk lirasına karşılık geldiği söylenebilir. Doğal güzellikleri ile dikkat çekmekle birlikte Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri olarak Macaristan da rotanızda ekonomik bir ülke olarak yer alabilir.

Ukrayna

Türk lirasının en çok değerli olduğu ülkelerden birisi de Ukrayna. Ukrayna içerisinde para birimi olarak Grivna kullanılıyor. 100 Grivna da yaklaşık olarak 13 liraya tekabül ediyor. Ülkedeki restoranlar da pahalı değil.

Çekya

Çekya da Avrupa Birliği içerisinde yer alan ülkeler arasında. Para birimi olarak Euro yerine Çek Korunası tercih ediliyor. 1 Çek Korunası'nın da 0,20 TL'ye karşılık gelmesinden dolayı ülke içerisinde yapılabilecek olan tüm etkinlikler oldukça uygun. Ülke içinde seyahat kolay. Sanatın çok büyük önem taşıdığı Çekya'da eğitime de önem veriliyor. Okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 99 oranında.