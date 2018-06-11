İstanbul Opera Festivali 21 Haziran'da başlıyor

11 Haziran 2018

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ‘'9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'' 21 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında sahnelenecek yapıtlar Saraydan Kız Kaçırma, La Traviata ve Zorba.

Kristine Opolais

21 Haziran'da Zorlu PSM‘de Kristine Opolais Türkiye'de ilk kez Antoni Pirolli yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile sahnede olacak. Metropolitan Opera New York, Wiener Staatsoper, Deutsche Staatsoper Berlin, Bayerische Staatsoper, Teatro alla Scala, Opernhaus Zürich ve Royal Opera House Covent Garden'da sergilenen birçok operada başrol söyleyen Kristine Opolais, Daniel Barenboim, Antonio Pappano, Sir Simon Rattle, Sir Mark Elder, Daniel Harding, Andris Nelsons, Fabio Luisi, Kirill Petrenko ve Semyon Bychkov gibi şeflerle çalışıyor.

"Saraydan Kız Kaçırma"

9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Mozart'ın dünyaca ünlü başyapıtı ‘'Saraydan Kız Kaçırma'' ile sürecek. Saraydan Kız Kaçırma operası, Yekta Kara'nın rejisiyle, Şef Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 28-29 Haziran'da üstüste iki gece İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin atmosferinde sahnelenecek.

La Traviata

Henning Brockhaus'un rejisini yaptığı, özellikle ayna ve projeksiyon kullanılarak uygulanan dekoru ve kostümleriyle ilgi çeken La Traviata, festival için özel olarak İtalya'dan geliyor. Opera denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Giuseppe Verdi'nin ölümsüz eseri La Traviata'da Violetta rolünü Türk soprano Burcu Uyar üstlenecek. Eser, 3-4 Temmuz tarihlerinde Zorlu PSM'de sahnelenecek…

Zorba

Nikos Kazancakis'in yapıtı Zorba, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor. Eser, Şef Bujor Hoinic yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali‘nin biletleri Biletiva, Zorlu PSM, Süreyya Operası gişelerinden satışa sunuldu.