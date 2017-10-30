Milli Saraylar'ı 722 bin kişi ziyaret etti

30 Ekim 2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı müze, saray, köşk ve kasırların bu yıl içerisindeki ziyaretçi sayıları geçtiğimiz yıla oranla artışa geçerek 722 bin kişi oldu. Dolmabahçe Sarayı en çok ziyaretçi çeken konum olurken, onu Beylerbeyi Sarayı, Ihlamur Kasrı ve Resim Müzesi takip etti.

Ajans Press, meclise bağlı saray, müze ve köşklerle ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Ajans Press'in TBMM Milli Saraylar'dan elde ettiği bilgilere göre en çok ziyaret edilen sarayın Dolmabahçe olduğu belirlendi. Milli sarayları ziyaret eden kişi sayısı geçtiğimiz yıl 694 bin olurken bu yıl turizmde yaşanan hareketlenmeyle beraber bu rakam 772 bine çıktı. Milli saraylara bağlı müze, köşk, saray ve kasırları ise 2 yılda toplam 1,5 milyon kişi ziyaret etti.

Yapılan incelemeye göre bu yıl içerisinde ziyaretçi sayıları aşağıdaki şekilde oldu: