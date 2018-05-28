Pekineller, 3 yıl sonra Türkiye'de yeniden sahnede!

28 Mayıs 2018

Dünyaca tanınan piyano ikilisi Güher & Süher Pekinel, Haziran ayında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) kapsamında gerçekleşecek iki konserle sanatseverlerle buluşacak. Konserlerin ilki 11 Haziran Pazartesi saat 21.00'de İzmir'de diğeri ise 12 Haziran 2018 Salı günü yine aynı saatte İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek…

Sınırları aşan başarılar

Güher Süher Pekinel kardeşler, kariyer hayatları boyunca, Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni, ve Amsterdam Concertgebouw başta olmak üzere dünyanın önde gelen orkestraları eşliğinde sahneye çıktılar. Pekinel'ler Türkiye konserlerinde Şef Gerard Schwarz yönetiminde İngiliz Oda Orkestrası ile sahne alacaklar.

Program

Sanatçıların konserde yorumlayacakları eserler şöyle:

Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major, op. 25 "Classical"; Francis Poulenc

Concerto for Two Pianos and Orchestra in D minor, FP 61; Antonín Dvořák Nocturne in B Major, op. 40; Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F Major, op. 93, Lasts 90' inc. interval.