“Sağlıklı beslenme, beyin sağlığını koruyor”

22 Ekim 2018

Badem, ceviz, fındık, incir, üzüm, kayısı gibi ürünlerle sağlıklı beslenmenin beyin sağlığını korumakta etkili olduğu, insanların yaşlılıklarında karşılarına çıkan alzheimer, demans gibi hastalıklara yakalanma riskini azalttığı belirtiliyor. Rotterdam’da 2005 ile 2015 yılları arasında 4 bin 213 katılımcı ile gerçekleştirilen bir gözlemsel çalışma, beyin sağlığı ile sağlıklı beslenme arasındaki bağlantıyı ortaya koymayı hedefliyordu. Bu çalışmanın sonuçları ışığında Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) raporlarına göre özellikle sebzeler, meyveler, kabuklu yemişler, tam tahıllar, süt ürünleri, balık ve sınırlı miktarda şekerli içeceklerin tüketildiği bir diyetin, daha büyük beyin dokusu ile ilişkili olduğu ve beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olduğu vurgulanıyor.

INC Türkiye Büyükelçilerinden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada alzheimer hastalığının, çok yaygın görünen bunama türü olduğuna dikkat çekti. Göksan, “ortalama insan ömrü uzadıkça insanların alzheimera yakalanma riski artıyor. Çok çeşitli besin ve fitokimyasallar içeren badem, fındık ve ceviz, alzheimer hastalığının ortaya çıkmasına engel olduğu gibi bilimsel incelemeler ortaya koyuyor ki, bu ürünlerin kolesterol düşürücü, nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere yaşlanma ile ilişkili hastalıklara iyi geliyor” dedi.

Günlük 28 gr

70’in üzerinde ülkeden 800’den fazla fındık ve kurutulmuş meyve sektörü şirketinin INC’ye üye olduğu bilgisini veren Göksan, INC olarak sağlık deposu kuru ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde daha fazla tüketilmesi için politikalar geliştirdiklerinin altını çizdi.

INC tarafından “Daha sağlıklı bir dünya için kuru ve kabuklu meyve” sloganı ile bir kampanya yürüttüklerini ifade eden Göksan, “Tanıtım kampanyasında 28 gr’lık kuru ve kabuklu meyve paketleri dağıtılıyor. 28 gram, günlük olarak tüketimi tavsiye edilen kuru ve kabuklu meyve miktarı olup bu açıdan sembolik bir anlama sahip. Özetle 28 gr. kuru meyve sağlıklı yaşamın şifresi” şeklinde konuştu.